HABER

İtalya'da aşırı sağ karşıtı eyleme polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:45 | Son Güncelleme

Aşırı sağ görüşlü Forza Nuova Partisinin Bologna kentindeki mitingine karşı eylem yapan sol görüşlü gruplara polis müdahale etti

MADRİD (AA) - İtalya'da aşırı sağ görüşlü Forza Nuova (Yeni Güç) Partisinin Bologna kentindeki mitingine karşı eylem yapmak isteyen sol görüşlü gruplara polis müdahale etti.

Forza Nuova partisinin lideri Roberto Fiore'nin 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için ülkenin kuzeyindeki Bologna kentinde yaptığı miting olaylı geçti. Bölgedeki sol görüşlü gruplardan yaklaşık bin kişi Forza Nuova'yı protesto etmek için miting alanına girmek istedi.

İki karşıt görüşlü siyasi grup arasında olası bir gerginliği önlemek için sol görüşlü grubun miting alanına yaklaşmasına izin vermeyen İtalyan polisi, demir parmaklıklarla yolu kapadı.

Taş ve şişe atarak saldıran sol görüşlü gruba müdahale eden ve cop ile uzaklaştırmaya çalışan polis, göz yaşartıcı bomba da kullandı.

Polisin müdahalesiyle miting alanına girmeleri engellenen sol görüşlü gruplar, "Faşistler dışarı" sloganları atıp, "Bologna faşist karşıtı" yazılı pankart astı.

Çıkan olaylar nedeniyle miting alanına bir saat geç gelen Forza Nuova Partisinin lideri Fiore ise burada yaptığı konuşmada, "Artık bazı şeyler değişiyor. Bir zamanlar İtalyan toplumun yüzde 90'ı faşist karşıtıydı, bugün en fazla yüzde 7-8'i. Hiç kimse bizi meydanlardan uzaklaştıramaz." dedi.

Forza Nuova Partisinin İtalyan Meclis veya Senato'sunda temsil edilmiyor. Ülkedeki diğer bir aşırı sağ görüşlü Lig partisi ise hükümet ortağı olarak ülkedeki 2. büyük siyasi parti konumunda bulunuyor.

İtalya'da sol görüşlü grupların, aşırı sağcı siyasi partilerin mitinglerine karşı yaptıkları eylemlerde son dönemlerde artış görülmesi dikkati çekiyor.

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’ı nefret çağrısı nedeniyle şikayet ettiFransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’ı nefret çağrısı nedeniyle şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşırı sağ görüşlü Forza Nuova Bologna İtalya polis müdahalesi sol görüşlü gruplar

En Çok Okunan Haberler

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.