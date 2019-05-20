İtalya'da aşırı sağ karşıtı eyleme polis müdahalesi

MADRİD (AA) - İtalya'da aşırı sağ görüşlü Forza Nuova (Yeni Güç) Partisinin Bologna kentindeki mitingine karşı eylem yapmak isteyen sol görüşlü gruplara polis müdahale etti.

Forza Nuova partisinin lideri Roberto Fiore'nin 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için ülkenin kuzeyindeki Bologna kentinde yaptığı miting olaylı geçti. Bölgedeki sol görüşlü gruplardan yaklaşık bin kişi Forza Nuova'yı protesto etmek için miting alanına girmek istedi.

İki karşıt görüşlü siyasi grup arasında olası bir gerginliği önlemek için sol görüşlü grubun miting alanına yaklaşmasına izin vermeyen İtalyan polisi, demir parmaklıklarla yolu kapadı.

Taş ve şişe atarak saldıran sol görüşlü gruba müdahale eden ve cop ile uzaklaştırmaya çalışan polis, göz yaşartıcı bomba da kullandı.

Polisin müdahalesiyle miting alanına girmeleri engellenen sol görüşlü gruplar, "Faşistler dışarı" sloganları atıp, "Bologna faşist karşıtı" yazılı pankart astı.

Çıkan olaylar nedeniyle miting alanına bir saat geç gelen Forza Nuova Partisinin lideri Fiore ise burada yaptığı konuşmada, "Artık bazı şeyler değişiyor. Bir zamanlar İtalyan toplumun yüzde 90'ı faşist karşıtıydı, bugün en fazla yüzde 7-8'i. Hiç kimse bizi meydanlardan uzaklaştıramaz." dedi.

Forza Nuova Partisinin İtalyan Meclis veya Senato'sunda temsil edilmiyor. Ülkedeki diğer bir aşırı sağ görüşlü Lig partisi ise hükümet ortağı olarak ülkedeki 2. büyük siyasi parti konumunda bulunuyor.

İtalya'da sol görüşlü grupların, aşırı sağcı siyasi partilerin mitinglerine karşı yaptıkları eylemlerde son dönemlerde artış görülmesi dikkati çekiyor.

