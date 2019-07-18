İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi ile Ruslar arasındaki görüşme tartışılıyor

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisine yakın 3 ismin, geçen sonbaharda bazı Ruslarla petrol pazarlığı karşılığında partiye finansman sağlanmasını konuşması ve bu konuşmanın dinleme kayıtlarının ortaya çıkması tartışılmaya devam ediyor.

Liderliğini Matteo Salvini'nin yaptığı koalisyon ortağı Lig Partisine yakın 3 ismin, ekimde Moskova'daki Metropol Hotel'de bazı Ruslarla, Avrupa'nın siyasi geleceği, petrol pazarlığı ve Lig Partisi'ne Rus finansmanın sağlanması gibi konuları konuşması, buna ilişkin ses kayıtlarının bir portalda yayınlanması gündemdeki yerini koruyor.

Lig Partisine yakın 3 isim Lombardiya-Rusya Derneği Başkanı Paolo Savioni, avukatlar Gianluca Meranda ve Francesco Vannucci'nin söz konusu görüşmede yer alan kişiler olması sebebiyle, Milano Başsavcılığı geçen hafta inceleme başlatırken, İtalyan polisinin de araştırması sürüyor.

Meranda sorgulanırken, Vannucci'nin evinde de dün mali polis tarafından arama yapıldı.

- Salvini, iddiaları "saçma" olarak niteledi

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) de söz konusu kayıt ve iddialar doğrultusunda iktidar üzerindeki baskısını arttırırken, Salvini'nin parlamentoya bilgi vermesini talep etti.