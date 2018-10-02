İtalya'da aşırı sağcı vekillerden peçe yasağı talebi

İtalya'da hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinden iki milletvekili, ülkenin kuzeyindeki Bergamo'da çocuklarını okuldan almaya gelen Müslüman kadınların peçe takmasının yasaklanmasını istedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin de lideri olduğu aşırı sağcı Lig Partisi milletvekilleri Simona Pergreffi ve Daniele Belotti, Bergamo'da "çocuklarını okuldan almaya gelen" Müslüman kadın velilerin nikab (peçe) takmasının yasaklanmasını talep etti.
İtalyan Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karara atıfta bulunan Lig milletvekilleri, Eğitim Bakanı Marco Bussetti'ye bir mektup gönderdi.
Peçenin, çocukları okuldan alırken takılmasının yasaklanması gerektiğini savunan Pergreffi ve Belotti, bu sayede "okul çalışanlarının çocukları okuldan alan kişilerin kimliğini tespit edebilmesinin sağlanacağını" öne sürdü.
Bergamo'daki tüm ilkokul ve ortaokullara "okuldaki derslerin bitiminin ardından çocuğu okuldan alırken yüzün kapatılmamış olması ve kimliğin teşhis edilebilir olması" hususunda bir genelge gönderilmesini talep eden milletvekilleri, bunun da "öğrencilerin güvenliği ve korunması ile okul çalışanlarının kendilerini koruyabilmesi" için yapılması gerektiğini savundu.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum