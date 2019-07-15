HABER

İtalya'da aşırı sağcılara operasyon: Füze ele geçirildi

15.07.2019 21:29 | Son Güncelleme

İtalya'da aşırı sağcı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 800 kg ağırlığında füze ele geçirildi.

İtalya'da aşırı sağcılara operasyon: Füze ele geçirildi

Füzenin yanı sıra çok sayıda ağır silah bulundu.İtalya'da aşırı sağcı gruplara yönelik bir operasyon düzenlendi. Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki operasyonda, bir füze ve otomatik tüfeklerin de olduğu çok sayıda askeri teçhizat bulunduğunu açıkadı. Operasyonun, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşan Rusya yanlısı örgütlerle bağlantılı oldukları iddia edilen aşırı sağcı gruplara yönelik olduğu bildirildi.

Operasyonda, ikisi İtalyan, biri İsviçre vatandaşı üç şüphelinin Forli havalimanı yakınlarında gözaltına alındıkları bilgisi verildi.
Söz konusu kişilerin 800 kilogram ağırlığındaki füzeyi satmaya çalıştıkları öne sürülüyor.

Ele geçirilen füzenin Katar ordusu tarafından kullanılan bir model olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarından birinin aşırı sağcı Forza Nuova Partisi'nin Senato adaylarından olduğu bilgisi verildi. Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda Nazi dönemine ait eşya da ele geçirildiği bildirildi.

Torino emniyetinin terörle mücadele biriminden Giuseppe De Matteis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şüphelilerin ülke güvenliğini tehdit edecek bir eylem planladıklarına dair henüz bir kanıtları olmadığını ifade etti.

DW, AFP, GA,MK
© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
AB Türkiye için Kritik Kıbrıs Kararını Verecek AB Türkiye için Kritik Kıbrıs Kararını Verecek 
Miçotakis Türkiye sınırında denetimi sıkılaştıracakMiçotakis Türkiye sınırında denetimi sıkılaştıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talep edemeyecek

Yasak yarın başlıyor! Sığınma hakkı talep edemeyecekler

11 Eylül'ü önceden bilen ünlü fütürist Dr. Richard David Hames'ten suikast tahmini!

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Federica Mogherini'den 15 temmuz mesajı

AB'den 15 Temmuz mesajı

Moskova'da binlerce kişi sokağa indi

Binlerce kişi sokağa indi! O ülke ayakta

Putin'e uçmayı öğreten pilot helikopter kazasında öldü

Putin'i yıkan ölüm haberi!

Trump'ın emri sonrası ülke genelinde harekete geçtiler! Baskınlar başladı!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.