HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İtalya’da 'aşısızlara mini kapanma': Aşısı olmayanlar otobüslere alınmayacak, futbolcular sahaya çıkamayacak

İtalya’da 'aşısızlara mini kapanma': Aşısı olmayanlar otobüslere alınmayacak, futbolcular sahaya çıkamayacak

28.01.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da pandemi tedbirlerinde yapılan güncellemelerle bugünden itibaren aşısızlara yeni kısıtlamalar geliyor.

İtalya’da 'aşısızlara mini kapanma': Aşısı olmayanlar otobüslere alınmayacak, futbolcular sahaya çıkamayacak

İtalya'da pandemi tedbirlerinde yapılan güncellemelerle bugünden itibaren aşısızlara yeni kısıtlamalar geliyor.

10 Ocak'tan itibaren toplu taşımadan otellere ve müzelere kadar birçok mekan ve hizmete erişim için "süper yeşil pasaport" olarak anılan belge şart olacak. Bu belge sadece aşı yaptıranlara ya da Covid 19 geçirenlere veriliyor, test sonucu kabul edilmiyor.

İtalya'da süper yeşil pasaport uygulaması ilk olarak geçen ay yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar restoranların kapalı kısımları, sinemalar gibi mekanlarda bu belge zorunlu kılınmıştı.

Bugünden itibarense belgenin kullanım alanı genişletiliyor. Artık restoranların açık havadaki bölümlerinde oturmak, bar ve kafelerde oturmadan servis almak, müzelere girebilmek için de süper yeşil pasaport gerekecek.

Şehir içi ulaşım araçları da dahil toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmek için de aşı yaptırmış olmak ya da Covid 19 geçirip iyileştiğini belgelemek gerekecek. Bu belgeye sahip olmayanlar yalnızca özel araçlarla ya da yolcu kapasitesi sınırlı taksilerle seyahat edebilecek.

Toplu taşımada süper yeşil pasaport şartı uygulaması, yalnızca küçük adalar için esnek tutuldu. Adalarda yaşayanların zorunlu hallerde anakaraya ya da diğer adalara erişim için, negatif test sonucu göstererek toplu taşıma araçlarından faydalanmasına 10 Şubat'a kadar izin verilecek.

Bu kurallar İtalya basını tarafından "aşısızlara mini kapama" diye niteleniyor. Yeni tedbirler, Noel ve Yılbaşı tatilleri sonrası okulların büyük kısmının yeniden açıldığı gün devreye girdi.

Serie A da etkilenecek

Aşı yaptırmamış olanlara yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler spor müsabakalarını da kapsıyor. Takım oyunlarına katılabilmek için de süper yeşil pasaport belgesi zorunlu hale geldi.

Serie A da dahil şampiyonalarda oyuncuların sahaya çıkabilmesi için aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş olması gerekecek.

Spor basınına göre Serie A'da aşılı futbolcu oranı yüzde 98 civarında. Ancak bazı yabancı futbolcuların AB tarafından onaylanmamış olan Sputnik gibi aşıları yaptırmış olmasının sorun teşkil edebileceğine dikkat çekiliyor.

Hükümet, stadyumlarda maksimum seyirci kapasitesini de yüzde 75'ten yüzde 50'ye indirdi.

Başbakan Mario Draghi'nin ligin geçici olarak durdurulması ya da stadyumların seyircilere tamamen kapatılması için futbol federasyonu ile görüştüğü ancak federasyon başkanı Gabriele Gravina'nın bu talebe direniş gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan Serie A yönetimi hafta sonunda yaptığı toplantıda, vaka artışları nedeniyle gelecek 2 hafta boyunca maçlara maksimum 5 bin seyirci alınmasını kararlaştırdı. Ligin 22 ve 23. haftalarında stadyumlara misafir takım taraftarı kabul edilmeyecek.

İtalya basınına göre geçen hafta itibariyle Serie A'da oyunculardan teknik ekibe kadar yaklaşık 80 kişi pozitifti. Geçen hafta 4 Serie A maçı, sağlık idarelerinin izin vermemesi nedeniyle yapılamamıştı.

Ülkede son bir günde 155 binin üzerinde yeni vaka ve 157 can kaybı kayıtlara geçti. Salgının başından bu yana vaka sayısı 7.4 milyonu, ölümler de 139 bini aştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
15 yaşında baba katili oldu, akıl sağlığı raporu...15 yaşında baba katili oldu, akıl sağlığı raporu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

"Asker cenazesi" dedi, tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

"Asker cenazesi" dedi, tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

İlginizi Çekebilir

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.