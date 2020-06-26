İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti

Pazartesi günü İtalya'nın kuzeyindeki Trento kenti yakınlarındaki Peller Dağı'nda ava çıktıkları iddia edilen 58 yaşındaki Fabio Misseroni ile 28 yaşındaki oğlu Christian, bir ayının saldırısı sonucu yaralandı. Baba-oğula saldıran ayının öldürülmesine karar verildi. Kararı alan Trento Özerk Vilayeti Başkanı Maurizio Fugatti'ye tepkiler sürüyor.

Fabio Misseroni'nin anlatımına göre, ormanlık alanda bir anda karşılarına çıkan ayı, Christian'ı yere düşürdü. Oğlunu kurtarmak için ayının üstüne atlayan baba, ayak bileğinden, kolundan ve elinden yaralandı. Christian ise birkaç çizikle kurtuldu.

Fabio Misseroni, "İkimizi de öldürebilirdi ama mucizevi bir şekilde bir anda gitti" dedi.

Baba-oğulun yaralandığı olayın ardından Trento Özerk Vilayeti Başkanı Maurizio Fugatti, ayının öldürülmesi talimatı verdi.

Bölgedeki boz ayıların korunmasına yönelik bölgeler arası ve ulusal kurallara rağmen Trento Başkanı'nın bu kararı alması tepki çekti.

Çevre Bakanı: Ayıyı kurtarmak için elimden geleni yapacağım

Aralarında Çevre Bakanı, doğal yaşamı koruma örgütleri ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kesimden ayının öldürülmesi kararına itiraz geldi.