İtalya'da Başbakan Conte Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu

İtalya'da teamüller gereği, Cumhurbaşkanı, parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle, mevcut yasama döneminde parlamentonun her iki kanadında hükümet oluşturabilecek çoğunluk olup olmadığına bakacak.

Mattarella'nın istişareleri perşembe günü de devam edecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hükümet krizine çözüm bulmak için siyasi istişarelerine, yarın yerel saatle 16.00'da, sırasıyla parlamento başkanları ve parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle görüşerek başlayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede Başbakan Conte, başında olduğu hükümetin istifasını sundu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yeni hükümet kuruluncaya kadar Conte hükümetinin görevine devam edeceği belirtildi.

Yerel basında, parlamentodaki sandalye sayılarına bakıldığında en çok sandalyesi olan M5S ile ana muhalefetteki sol görüşlü PD ve bazı partilerin katılımıyla yeni bir hükümetin kurulabileceği senaryoları dile getiriliyor.

Ancak bu senaryoda da M5S ile PD arasında yıllardır süren karşıtlıklar nedeniyle iki partinin bir hükümet kurup kuramayacağı ayrı merak konusunu oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi istişarelerinden bir sonuç çıkmaması durumunda, parlamentoyu feshedebileceği ve ülkenin ekim sonunda erken seçime gitmesinin önünü açabileceği ifade ediliyor.

- Kriz nasıl gelişti

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda 8 Ağustos'ta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Matteo Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.