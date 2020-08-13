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İtalya’da başbakana karşı 200’den fazla suç duyurusu

13.08.2020 22:49 | Son Güncelleme

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetindeki bazı bakanlar aleyhinde, izledikleri koronavirüs politikası nedeniyle 200’den fazla suç duyurusunda bulunuldu.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve kabinede yer alan diğer birkaç bakan hakkında, hükümetin izlediği koronavirüs siyaseti nedeniyle 200'den fazla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Başbakan Conte'nin basın dairesinden verilen bilgiye göre Roma Savcılığı, söz konusu suç duyuruları ile ilgili olarak hükümeti bilgilendirdi.

Buna göre, söz konusu suç duyurularında hükümet üyeleri, görevi kötüye kullanma, kasten adam öldürme ve vatandaşlık haklarının kısıtlanması ile suçlanıyor. Ancak basın dairesinin bildirdiğine göre Savcılık, 200'den fazla suç duyurusundaki iddiaları "dayanaksız bulduğu için dosyalara kaldıracak."

Conte: Biz kararları, bilime ve vicdanımıza göre alıyoruz

Konuyla ilgili olarak Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapan İtalya Başbakanı Conte, "Bazıları bizi çok sert önlemler almakla suçluyor. Bazılarına göre ise yeterince önlem almıyoruz ya da bu önlemleri almakta geç kalıyoruz" ifadesini kullanarak, "Biz tüm kararları, bilime ve vicdanımıza göre alıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da bugüne dek 35 binden fazla insan bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüsün resmi olarak kayıtlara geçtiği şubat ayından bu yana 252 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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