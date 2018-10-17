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İtalya'da belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 00:18 | Son Güncelleme

Mahkeme, Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano’nun kentte ikametini ise yasakladı

İtalya’da Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano hakkındaki "düzensiz göçe kolaylık sağladığı" gerekçesiyle alınan ev hapsi kararı kaldırıldı ancak Lucano’nun kentte ikamet etmesi yasaklandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Reggio Calabria kentinde bulunan yetkili mahkeme, Locri ilçe savcılığınca “düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla” suçlanan ve bölgedeki mahkemece ev hapsine çarptırılan Lucano hakkındaki kararı bozdu.

Ancak mahkeme, Lucano’nun Riace’de ikamet etmesini yasakladı.

Duruşmanın ardından karar açıklanmadan önce konuşan Lucano, ilçesinin göçmenlere yönelik koruyucu ve entegrasyonu destekleyici tutumu bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Riace barbarlık medeniyetine karşı gelen bir fikri temsil ediyor. Kamu katkıları olmadan da yolumuza devam ederiz çünkü yıllar içinde bugün bir fark yaratan entegrasyon desteği inşa ettik. Artık Sığınmacılar ve Mülteciler İçin Koruma Sistemi’nde (SPRAR) olmayacağız ama ilk başladığında olduğu gibi kamu parası olmadan kendiliğinden bir hoş karşılama olacak."

Göçmen karşıtı tutuma sahip İtalyan hükümetini “insan haklarına saygı duymamakla” suçlayan Lucano, bu yüzden de SPRAR projesinden çıkmanın gerekli olduğunu söyledi.

"Düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla" suçlanan Lucano, 2 Ekim’de maliye polisi tarafından tutuklanmış ve ev hapsine alınmıştı.

İtalya'da göçmenleri koruyan ve entegrasyonlarını sağlayan belediye olarak dikkati çeken Riace, aşırı sağ görüşlü hükümetin göçmen karşıtı politikalarının tersine aldığı kararlarla sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ve aydınlar tarafından "örnek belediye" olarak gösteriliyor.

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