İtalya'da binlerce cenaze aylardır gömülemiyor!

Kaybettikleri yakınlarının cenaze işlemlerini yaptıramadıklarından şikayet edenlerin arasına bir milletvekilinin de katılmasıyla kriz gündemin üst sıralarına yerleşti. Demokratik Parti'den milletvekili Andrea Romano, 24 yaşındaki oğlunun 2 ay önce hayatını kaybettiğini ancak cenazesinin hala gömülemediğini açıkladı. Romano, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye ve belediyenin cenaze işlerinden sorumlu AMA şirketine tepki göstererek şunları söyledi: "Bugün oğlum Dario'nun annesinin, kardeşlerinin ve benim yanımdan ayrılışının üzerinden 2 ay geçti. 2 aydır onu gömdürmeyi başaramıyoruz. AMA, medeni bir kente yakışır sürede cenaze işlemi yapamıyor. Hatta süre bile vermiyor." Romano'nun şikayetinden birkaç gün önce de Roma sokaklarında reklam panolarında da benzer bir şikayet mesajı bulunan bir afiş belirmişti. 'ANNECİĞİM, ÖZÜR DİLERİM' Reklam panosu şirketi işleten Oberdan Zuccaroli, 8 Mart'ta ölen ancak hala gömülemeyen annesi için hazırladığı 9x7 metrelik afişlerle, "Anneciğim, cenazeni hala defnedemediğim için özür dilerim" diyordu.

Zuccaroli İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, annesinin yanı sıra Ocak ayında hayatını kaybeden teyzesinin cenazesinin de hala defnedilmediğini söyledi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden annesinin Roma'daki Flaminio Mezarlığı'nın deposuna kaldırıldığını anlatan Zuccaroli, "Hala orada tutuluyor ve bunun ne kadar süreceğini bile bilmiyoruz" dedi. Zuccaroli, annesi gibi çok sayıda kişinin daha cenazesinin depoda tutulduğunu, bunun bu insanlara saygısızlık olduğunu belirtti. İtalyan basınına göre başkent Roma'da aylardır gömülmek ya da krematoryumda yakılmak üzere mezarlıkların depolarında bekleyen cenazelerin sayısı 2 binden fazla. Sicilya'nın en büyük kenti Palermo'da da 800'den fazla cenazenin aynı şekilde bekletildiği bildiriliyor. 'BÜROKRASİNİN YAVAŞ İŞLEYİŞİ' Roma'da cenaze levazımatçıları, yetkilileri suçlayarak önceki hafta protesto düzenlemişti. Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera, "Roma'daki 3 mezarlığın soğutmasız depolarında 2 bin tabut bekliyor" diye yazdı. La Stampa gazetesine göre ise Roma ve Palermo'da yaşanan krizin nedeni, "suç dünyasının gölgesi ve bürokrasinin yavaş işleyişi".