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İtalya'da bir dağda teleferik düştü: 13 ölü, 2 yaralı

23.05.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın kuzeyinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

İtalya'da bir dağda teleferik düştü: 13 ölü, 2 yaralı

İtalya'nın kuzeyinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

Piemonte bölgesindeki Mottarone dağında ormanlık alandan geçen teleferik, ilk belirlemelere göre taşıyıcı kablonun kopması sonucu düştü.

İlk yardım birimleri olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 ve 9 yaşlarında iki çocuğun ağır yaralandığını açıkladı. Yaralı iki çocuk helikopter ambulansla Torino kentinde hastaneye kaldırıldı.

Maggiore Gölü'nden kalkan teleferiğin, yaklaşık 1.500 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine 300 metre kala düştüğü açıklandı.

Teleferiğin düştüğü alanın ormanlık ve erişimi zor bir bölge olması nedeniyle kurtarma çalışmalarında güçlüklerle karşılaşıldığı belirtiliyor.

Bir kurtarma görevlisi İtalyan basınına yaptığı açıklamada, teleferik kabinini "kağıt gibi buruşmuş" halde bulduklarını söyledi.

İtalya'nın kuzeyinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

Mottarone teleferiği, Covid salgını nedeniyle uzun süre kapalı kaldıktan sonra 24 Nisan'da yeniden kullanıma açılmıştı.

Altyapı Bakanı Enrico Giovannini, olayla ilgili bir inceleme komisyonu kurulacağını ve tesiste geçmişte yapılan kontrollerin de inceleneceğini açıkladı.

1970 yılında açılışı yapılan teleferik, göl kıyısı ile dağın zirvesi arasında yaklaşık 20 dakika süren bir yolculuk için kullanılıyordu.

İtalyan basınındaki bilgilere göre teleferikte 2014-2016 yılları arasında geniş kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştı. Bakım çalışmaları 4 milyon euro'ya mal olmuştu.

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