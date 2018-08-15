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İtalya'da bir ırkçı saldırı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:41 | Son Güncelleme

Palermo'da dört göçmen ırkçı saldırıya uğradı

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde dört göçmen sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sicilya adasında bulunan Palermo şehrinde, dört göçmen dün gece ırkçı saldırıya uğradı.

Göçmenlerin kaldıkları yere dönmek için otobüs beklerken hakarete uğradığı ve darbedildiği öğrenildi.

Saldırganların daha sonra da kaçtığı, olay sırasında civardakilerin güvenlik güçlerine haber verdiği aktarıldı.

Göçmenlerin yaşadığı topluluk merkezi yöneticisinin de polise dilekçe vererek, olayla ilgili şikayetçi olduğu belirtildi.

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göçmen ırkçı saldırı İtalya palermo saldırı Sicilya

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