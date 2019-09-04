İtalya’da bir kez daha hükümet kuruldu

İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Giuseppe Conte, Demoktatik Parti (PD) ve 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından yeni Bakanlar Kurulu’nu açıkladı.

Başbakan Giuseppe Conte, 6 gün süren koalisyon görüşmelerinin ardından yeni kabinesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sundu. PD-M5S hükümetine, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluk sağlanması için sol parti ‘Liberi e Uguali’ (LEU) partisi de bir bakanla dahil oldu. Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de yemin edecek ikinci Conte hükümetini bekleyen sınav ise parlamentonun her iki kanadından da güvenoyu almak olacak.

M5S lideri Di Maio Dışişleri Bakanı oldu

Bir önceki hükümette Başbakan Yardımcılığı ve İktisadi Gelişim Bakanlığı görevlerini yürüten M5S lideri Luigi di Maio yeni hükümetin Dışişleri Bakanı oldu. Başbakan Yardımcısı ise M5S’den Riccado Fraccaro oldu. İç işleri Bakanlığı’na ise parlamento dışından eski Milano Valisi Luciana Lamorgese atandı.

PD ile M5S arasında yapılan hükümet kurma çalışmaları öne çıkan en büyük fikir ayrılığı, Di Maio’nun rolü ve Başbakan Yardımcılığına hangi partinin sahip olacağı konusunda yaşanmıştı. PD kanadı yeni kurulacak hükümetin bir öncekinin devamı olarak görülmemesi için M5S üyelerinin kabinedeki rollerinde değişiklik talep etmiş ve tarafsız Başbakan Conte’nin geçmişte 5 Yıldız Hareketi’ne yakınlığını öne sürerek Başbakan Yardımcılığı görevinin kendi partilerine verilmesi gerektiğini savunmuştu.