HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu

İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu

23.10.2020 02:38 | Son Güncelleme

İtalya'nın Sardinya adasında bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu. Yavruya Fıstık adı takıldı.

İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu

Cristian Mallocci adlı çiftçinin köpeği Spelacchia'nın doğurduğu yavruların geri kalanı bembeyaz.

Çok nadir de olsa köpek yavruları bazen açık yeşil doğabiliyor.

Yavrunun rahimdeyken biliverdin (yeşil bir safra pigmenti) adlı pigmentle temas etmiş olmasının bu duruma neden olabileceği belirtiliyor.

Pistachio

Ancak yavru büyüdükçe doğum tüylerini, yani yeşil rengini de kaybedecek.

"Yeşil umut ve şansın rengidir" diyen çiftçi Mallocci yavrulardan sadece Fıstık'ı elinde tutacağını, diğer yavruları vereceğini söyledi.

Fıstık çiftlikte koyun çobanlığı yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Trump, Florida'da 'erken oy' kullanacakTrump, Florida'da 'erken oy' kullanacak
MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?
En Çok Okunan Haberler
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Gana'da kilise çöktü: 18 ölü
Kilisede dehşet! 18 kişi hayatını kaybetti
Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacak
Trump, Florida'da 'erken oy' kullanacak
Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü
Macron, Sarkisyan ile görüştü
Hamileliğinin son haftasında iddia için 1,5 kilometre koştu
Hamileliğinin son haftasında iddia için bakın ne yaptı
Kan donduran iddia! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürmüşler
Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürmüşler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.