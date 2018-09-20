İtalya'da bir papaza çocuğa cinsel istismardan hapis cezası

İtalya'nın Milano kentinde katolik bir papaz, 7 yıl önce işlediği çocuğa cinsel istismar suçundan 6 yıl 4 ay hüküm giydi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki Rozzano ilçesinde bir papaz, 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu.

Daha önce Rozzano'da papazlık yapan Mauro Galli isimli kişi, 2011 Aralık'ta bir erkek çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Mağdur gözyaşlarına boğuldu

Şu an 22 yaşında olan mağdur, karar okunurken gözyaşlarına boğuldu.

Mağdurun annesi, mahkemenin sonucuna ilişkin, "Acılı bir süreç oldu ama iyi olan şu ki oğlumun güvenilirliği bugün onaylanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Savcılık, papazın 10 yıl 8 ay hapsini talep etmişti.

Papaz, mahkemeden bağımsız olarak mağdurun ailesine "zararlarını karşılamak için" 100 bin avro para ödemişti.

