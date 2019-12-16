İtalya'da Brexit'i 'Auschwitz'ten kaçışa' benzeten karikatüristin görevine son verildi

Sosyal medyada tepki çeken karikatürün çizerinin Roma Belediyesi için de çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da yükseldi.

Roma Belediyesi'nin yurttaşlık eğitimi kampanyası için grafik tasarımları yapan Mario Improta, Brexit ile ilgili karikatürünü geçen hafta sonu sosyal medyada yayımladı.

İtalya'da başkent Roma Belediyesi için de grafik tasarımları yapan bir karikatürist, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) Auschwitz toplama kampından kaçışa benzeten çizimi nedeniyle tepki çekti. Tepkiler üzerine karikatürist işten çıkarıldı.

PD'nin açıklamasında "Avrupa Birliği'ni Auschwitz'e, İngiltere'yi de toplama kampından kaçan bir çocuğa benzetmek utanç verici ve yaralayıcı. Nazi-faşizmin milyonlarca kurbanına saygısızlık" denildi.

Auschwitz Müzesi: Utanç verici

Halen müze olarak faaliyet gösteren Auschwitz'in sosyal medya hesabından da çizime ve İtalyan karikatüriste tepki geldi. Müzenin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Arbeit macht frei" ibaresinin "nefretin sembolü" haline geldiği belirtildi ve "Bu sembolün araç haline getirildiğini ve utanç verici bir biçimde istismar edildiğini görmek Auschwitz ve kurbanlarının anısını yaralayıcıdır" denildi.

https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/1206470715316277248

Karikatürist Mario Improta, Auschwitz Müzesi'nin bu mesajına "Gerçekten mi?" şeklinde bir cevap yazdı. Bunun üzerine Auschwitz Müzesi yeni bir mesajla "Böyle şeyler insanları incitir. Bu yalnızca kurbanların anısına saygısızlık değil. Bir zamanlar bu kapıdan geçmeye zorlanan insanlarda yarattığı ızdırabı düşünün. Bu sembol, görünürlük elde etmek için bencilce araç haline getirilmemelidir. Utanç verici" dedi.