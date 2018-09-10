HABER

İtalya'da bulunan tarihi altın paralar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli: - "Benim için bu olay istisnai bir durumun da ötesinde çığır açan tarihi bir an"

İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli, geçen hafta ülkenin kuzeyinde Como'daki Cressoni Tiyatrosu'nda Roma İmparatorluğu dönemine ait altın paralar bulunmasına ilişkin, "Benim için bu olay istisnai bir durumun da ötesinde, çığır açan tarihi bir an." dedi.

Como'nun güneyindeki Milano kentinde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Bonisoli, "Benim için bu olay istisnai bir durumun da ötesinde, çığın açan tarihi bir an." ifadelerini kullandı.

Arkeologlar da kazı alanında sadece testi içinde bulunan altınların olmadığını, içeride en az üç objenin daha belirlendiğini kaydetti.

Yetkililerden biri yaptığı açıklamada, "Bir anlığına kesinlikle bir altın külçe gördük ve iki obje daha ama şu an için sadece 4'er gramlık 27 altın parayı çıkardık. Altınlar, Honorius, 3. Valentinianus, 1. Leo ve Libius Severus dönemlerinde basılmış." diye konuştu.

Geçen hafta ülkenin Como'daki Cressoni Tiyatrosu'nda yürütülen arkeolojik kazı sırasında Roma İmparatorluğu dönemine ait yüzlerce altın para bulunmuştu. Köpüktaşından yapılmış bir testide bulunan altınlar, daha sonra Kültür Bakanlığının restorasyon laboratuvarına gönderilmişti. Arkeologlar ile restorasyon ve para uzmanları bulgular üzerinde inceleme yapmıştı.

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Kaçkarlara mevsimin ilk karı düştüKaçkarlara mevsimin ilk karı düştü
Bingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldüBingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın Arkeolojik kazı Como İtalya kazı

En Çok Okunan Haberler

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

Bingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldü

Bingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldü

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.