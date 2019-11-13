HABER

İtalya’da 'camiye saldırı planı' şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 16:27 | Son Güncelleme

İtalya’da aşırı sağcı olduğu belirtilen 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, bir ‘camiye saldırı planı’ yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

İtalya, (DHA)- İtalya’da aşırı sağcı olduğu belirtilen 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, bir ‘camiye saldırı planı’ yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında da inceleme başlatıldı.

İtalya’nın Floransa ve Siena polis teşkilatlarının düzenlediği ortak operasyonla yakalanan ve kimlikleri açıklanmayan 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, Siena kentinin Colle di Val d'Elsa kasabasındaki camiye saldırı planı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Ayrıca, 10 kişi hakkında da polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde, depolarında ve ofislerinde yapılan aramalarda, çok sayıda patlayıcı, silah, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma tüfekler, Nazi Almanya’sında görev yapan SS birliklerine ait üniforma ve swastikaların ele geçirildiği duyuruldu.

Saldırı planı yapıldığı iddia edilen camiye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Colle Val d'Elsa camisinin kapıları, hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için olduğu gibi daima sevgi ve misafirperverlikle açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
Hollanda otoyollarda hız sınırını 100 kilometreye düşürüyorHollanda otoyollarda hız sınırını 100 kilometreye düşürüyor
Hollanda otoyollarda hız sınırını 100 kilometreye düşürüyorHollanda otoyollarda hız sınırını 100 kilometreye düşürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hong Kong'da gösteriler çığrından çıktı!

Hong Kong'da gösteriler çığrından çıktı!

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Bolivya Silahlı Kuvvetleri, Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Anez'i tanıdı!

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.