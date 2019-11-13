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İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

İtalya'nın Siena kentindeki bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Mafya ile Mücadele Başsavcısı Giuseppe Creazzo'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Floransa ve Siena emniyetinin ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Siena iline bağlı Colle Val d'Elsa ilçesindeki camiye yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen Nazi sempatizanı 60 yaşındaki bankacı, 22 yaşındaki oğlunun da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınarak sorgulandıkları ifade edildi.

Emniyet güçlerinin, Colle Val d'Elsa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki bazı evlerde aramalar yaptığı kaydedildi.

Şüphelilerin, "yıkıcı ve tahrip etme amacı taşıyan yasa dışı örgütlenme" suçlamasıyla sorgulandıkları bilgisi paylaşıldı.

- Aramalarda Nazi sembol ve kalıntılarına el konuldu

Yapılan aramalarda patlayıcılara, çok sayıda silaha ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi sembol ve kalıntılarına el konulduğu aktarıldı.

Basına yansıyan haberlerde, söz konusu kişilerin, Colle Val d'Elsa'daki caminin altından geçen boru hattını patlatarak eylemlerini gerçekleştirme niyetinde oldukları belirtildi.

Söz konusu operasyonun, İtalyan emniyetinin sosyal medyadaki takip ve teknik dinlemesi sonucunda yapıldığı, özellikle 60 yaşındaki kişinin cami etrafındaki şüpheli tavırlarının dikkati çektiği kaydedildi.

Colle Val d'Elsa İslam Merkezi Sorumlusu Sami Elshami de yaptığı açıklamada, "Endişeliyiz çünkü Müslümanlara ve göçmenlere karşı bu fikirler olduğu sürece etrafımızdaki tehlikeler sürecek." dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demokratik Parti Milletvekili Emanuele Fiano da "Siena'da 12 faşistin gözaltına alınması ve ele geçirilen cephaneliğine ilişkin görüntüler şok edici. Ele geçirilen silahlar ve sarf edilen sözler, Neo Nazi markasının tehlikeli ve yıkıcı tasarımına işaret ediyor. Her birimiz, tehlikeli bir seviyeye ulaşan nefret ikliminin yükselişine dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fiano, birkaç ay öncesine kadar İçişleri Bakanlığı da yapan aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'yi de eleştirerek, "Salvini'nin bu zamana kadar bir şey söylememesi de garip. Bu hadisenin başka bir siyasi tonu, rengi olsaydı, Facebook'tan canlı yayın yapar, sosyal medyadan onlarca gönderimde bulunurdu." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
cami Colle Val d'Elsa ilçesi İtalya

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