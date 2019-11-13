İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

Yapılan aramalarda patlayıcılara, çok sayıda silaha ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi sembol ve kalıntılarına el konulduğu aktarıldı.

Emniyet güçlerinin, Colle Val d'Elsa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki bazı evlerde aramalar yaptığı kaydedildi.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Mafya ile Mücadele Başsavcısı Giuseppe Creazzo'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Floransa ve Siena emniyetinin ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Söz konusu operasyonun, İtalyan emniyetinin sosyal medyadaki takip ve teknik dinlemesi sonucunda yapıldığı, özellikle 60 yaşındaki kişinin cami etrafındaki şüpheli tavırlarının dikkati çektiği kaydedildi.

Colle Val d'Elsa İslam Merkezi Sorumlusu Sami Elshami de yaptığı açıklamada, "Endişeliyiz çünkü Müslümanlara ve göçmenlere karşı bu fikirler olduğu sürece etrafımızdaki tehlikeler sürecek." dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demokratik Parti Milletvekili Emanuele Fiano da "Siena'da 12 faşistin gözaltına alınması ve ele geçirilen cephaneliğine ilişkin görüntüler şok edici. Ele geçirilen silahlar ve sarf edilen sözler, Neo Nazi markasının tehlikeli ve yıkıcı tasarımına işaret ediyor. Her birimiz, tehlikeli bir seviyeye ulaşan nefret ikliminin yükselişine dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fiano, birkaç ay öncesine kadar İçişleri Bakanlığı da yapan aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'yi de eleştirerek, "Salvini'nin bu zamana kadar bir şey söylememesi de garip. Bu hadisenin başka bir siyasi tonu, rengi olsaydı, Facebook'tan canlı yayın yapar, sosyal medyadan onlarca gönderimde bulunurdu." ifadelerine yer verdi.

