HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya’da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı

İtalya’da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı

17.11.2020 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'daki "5. mafya" olarak nitelenen bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

İtalya'daki "5. mafya" olarak nitelenen bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Mafyayla mücadele yetkilileri, Foggia kentinde yuvalanan örgütün nispeten yeni bir yapılanma olmasına rağmen "devletin baş düşmanı" haline geldiğini söylüyor.

Güneydeki Puglia bölgesinin Foggia şehrinde dün yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilere "mafya yapılanmasına üye olmak", "tefecilik", "gasp" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Mafyanın, belediyedeki işbirlikçilerinin de yardımıyla cenaze evlerini haraca bağladığı, her bir cenaze başına 50 euro haraç aldıkları da iddialar arasında.

Kentte hayatını kaybedenlerin listesini düzenli olarak örgüt üyelerine vererek cenaze evlerinin haraçtan kaçmasını önlediği iddia edilen bir belediye çalışanı da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

"Foggia mafyası", geçen Şubat ayında bir dizi araç bombalama eylemi sonrası yakından takip edilmeye başlamış, İçişleri Bakanlığı bölgeye mafyayla mücadele müfettişleri göndermişti.

1970'lerin sonunda ortaya çıkmaya başlayan Foggia merkezli örgüt, Sicilya'daki Cosa Nostra, Calabria'daki 'Ndrangheta, Napoli'deki Camorra ve Puglia'daki Sacra Corona Unita gruplarından sonra İtalya'nın "5. mafyası" olarak tanımlanıyor.

İtalyan güvenlik güçleri, mafyanın Covid-19 ve ekonomik sıkıntılardan faydalandığını belirtiyor.

Mafyayla mücadele yetkilileri Foggia mafyasının nispeten yeni bir yapılanma olduğunu ancak gittikçe güç kazandığını belirtiyor.

Mafya salgından faydalanıyor

Dünkü operasyon sonrası açıklama yapan Mafyayla Mücadele Ulusal Savcısı Federico Cafiero De Raho "Foggia mafyası devletin baş düşmanı haline geldi" dedi.

Foggia Başsavcısı Ludovico Vaccaro da, örgütün "kamu yönetimi kurumlarına ve işletmelere sızmayı başardığını" ve "bir işbirlikçilik sistemi" kurduğunu söyledi.

Vaccaro, Foggia mafyasının Covid-19 salgınının etkisiyle artan ekonomik sıkıntılardan da faydalandığını belirtti. Savcı, zor durumdaki işletmecilere yönelik tefecilik gibi faaliyetlerin son aylarda arttığını vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

NYT: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

NYT: Trump İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

İnsanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.