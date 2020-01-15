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  4. İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon

İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon

İtalyan güvenlik güçleri, Avrupa Birliği'nin (AB) tarımsal kalkınma için çiftçilere tahsis ettiği fona el koyan Sicilya Adası'ndaki mafya üyelerine operasyon yaptı.

İtalyan ANSA ajansının güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, Sicilya Adası'ndaki Messina kenti merkezli soruşturma kapsamında, emniyet güçleri, bu sabah saatlerinde yaptığı baskınla "Batanesis" ve "Bontemp Scavos" isimli mafyaların başındaki isimlerden noterler ve iş adamlarına kadar toplam 94 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 150 işletmeye de güvenlik güçlerince el konulurken, iki mafyanın, çiftçiler için ayrılan 5,5 milyon avrodan fazla AB fonunu kendi hesaplarına geçirdiği tespit edildi.

Yetkililer, iki mafya grubunun bir ara kendi aralarında çatıştıklarını, son dönemde ise güçlerini birleştirme yoluna gittiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya mafya mafyaya karşı operasyon

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