HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da 'cinselleştirilmiş' tarım işçisi heykeli tartışması: 'Erkek şovenizmi bu ülkenin hastalıklarından'

İtalya'da 'cinselleştirilmiş' tarım işçisi heykeli tartışması: 'Erkek şovenizmi bu ülkenin hastalıklarından'

28.09.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bir tarım işçisini sembolize etmesi için yaptırılan heykel, "aşırı cinselleştirilmiş" olması nedeniyle tepki çekti ve tartışmalara neden oldu.

İtalya'da 'cinselleştirilmiş' tarım işçisi heykeli tartışması: 'Erkek şovenizmi bu ülkenin hastalıklarından'

İtalya'da bir tarım işçisini sembolize etmesi için yaptırılan heykel, "aşırı cinselleştirilmiş" olması nedeniyle tepki çekti.

Ülkenin güneyindeki Sapri kasabasında bir meydana yerleştirilen heykelin açılışı geçen Cumartesi günü, siyasetçilerin de katıldığı bir törenle yapıldı.

Heykel, 19. yüzyılda şair Luigi Mercantini tarafından, başarısız bir devrim girişimi için yazılan "Saprili Başakçı" (La Spigolatrice di Sapri ) şiirine atıfla yaptırıldı.

Heykelin, şiirin anlatıcısı olan, hasattan arta kalan buğday başaklarını toplayan kadını temsil etmesi amaçlanıyordu.

Ancak heykelin vücut hatlarını vurgulayacak biçimde, şeffaf gibi görünen bir elbise içindeki bir kadını tasvir etmesi polemiklere yol açtı.

5 Yıldız Hareketi lideri ve eski İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de katıldığı açılış töreninden görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak "cinsiyetçilik" tartışmasını tetikledi.

Merkez soldaki Demokratik Parti'den milletvekili Laura Boldrini, heykelin hem kadınlara hem de temsil etmesi gereken hikayeye bir saldırı teşkil ettiği eleştirisinde bulundu.

Boldrini, "Resmi kurumlar, kadının cinselleştirilmiş bir beden olarak temsil edilmesini nasıl kabul edebilir? Erkek şovenizmi İtalya'nın hastalıklarından biri" dedi.

İtalya'da tartışma yaratan heykel

Sosyal medyada en fazla etkileşim alan paylaşımlardan biri de "300 kişinin katledilmesi anısına yapılan bir tarım işçisi heykeli yalnızca İtalya'da bu şekli alabilir" tepkisi oldu.

Demokratik Parti'den bir grup kadın da kadınları "aşağıladığı" gerekçesiyle heykelin kaldırılması çağrısı yaptı.

Heykeltıraş: Bana kalsa çıplak yapardım

Heykeli yapan sanatçı Emanuele Stifano ise tepkilere, "Bana kalsa tamamen çıplak bir figür yapardım. Cinsiyetten bağımsız olarak insan vücudunun aşığıyım" diye yanıt verdi.

İtalya'da tartışma yaratan heykel

Eseri finanse eden vakfın başkanlığını yapan Senatör Franco Castiello ise heykeli eleştirenlerin "güneyli kadınların fiziksel özelliklerini tanımadığını" söyledi.

5 Yıldız Hareketi'nden Senatör Castiello, heykelin yıkılması çağrılarına karşı çıkarak bunun yerine "üzerine bir palto giydirilmesi" önerisinde bulundu.

Sapri Belediye Başkanı Antonio Gentile de heykelin cinsiyetçilikle alakası olmadığını savundu ve polemiklerin siyasi amaçla çıkarıldığını iddia etti.

Gentile eleştirilere, "2021 yılında hala cinsiyetçiliğin, baktığımız nesnenin kendisinden kaynakladığı mesajını vermeyi sürdüremeyiz. Cinsiyetçiliğe yol açan şey nesnenin kendisi değil, cinsiyetçilerin bakışlarıdır" diyerek karşılık verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılarAntalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Korkutan uyarı: Büyük patlama için hazırlanıyorKorkutan uyarı: Büyük patlama için hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.