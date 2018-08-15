İtalya'da çöken köprüden sorumlu şirket tepkilerin odağında

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova kentinde bulunan Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesi ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olaya ilişkin sorumluların cezasız kalmayacağını belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Cenova'daki A10 otoyolu üzerinde bulunan Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesiyle çok sayıda aracın zemine düştüğü, bazı araçlar ile civardaki binaların da köprünün enkazında kaldığı olayda 37 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişilerden üçünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu bildirilen olayda, 5 kişinin ise kimliğinin belirlenemediği aktarıldı.

Faciada 12'si ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığı, ayrıca olayda kaybolanlar da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının hem enkaz alanında hem de nehir yatağında sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Cenova'da iki günlük yas ilan edildi.

- "Yetkilerin feshi ve 150 milyon avroluk ceza yaptırımı için süreci başlattık"

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, yaptığı açıklamada, medeni bir ülkede insanların köprü çökmesi yüzünden ölmemesi gerektiğini dile getirerek, "Daha güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum ki bu gerekçesi olamayacak trajedinin sorumluları cezalandırılmalı. Otoyollarımızı idare eden şirketler Avrupa’nın en pahalı yol ücretlerine sahip ama kendileri utanç verici derecede az ücretler ödüyor. Milyarlar kazanıp sadece birkaç milyon vergi veriyorlar ve köprü ve yollar için gerekli bakımı bile yaptırmıyorlar. Autostrade per l'Italia'nın yöneticileri istifa etmeli. Ortada ciddi bir itaatsizlik olduğu için, yetkileri feshetmeye ve 150 milyon avroluk ceza yaptırımı uygulamaya yönelik bütün prosedürleri işleme koyduğumuzu açıklıyorum. Otoyollarımızı idare edemiyorlarsa, devlet yapar."