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İtalya’da Conte-Macron görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 02:15 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: -"Göç fenomenini, pratik ve somut bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Avrupa'nın bu konunun idaresinde yapısal değişiklik yapacak şekilde yeni bir sayfa açması hayatidir" -Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: -"İnanıyorum ki yeni AB Komisyonu ile ortak bir tutumu savunabiliriz. Böylece bütün ülkeler, bir şekilde Avrupa dayanışmasına katılabilir"

ROMA (AA) – İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Göç fenomenini, pratik ve somut bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Avrupa'nın bu konunun idaresinde yapısal değişiklik yapacak şekilde yeni bir sayfa açması hayatidir" dedi.

Conta ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Roma'da görüştü. Başbakan Conte, konuk Cumhurbaşkanı Macron'u, başbakanlık sarayı Chigi’nin avlusunda resmi törenle karşıladı. Düzensiz göç, Avrupa Birliği'nde iş başına gelecek yeni yönetim ve Libya konularını ele alan iki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"İtalya ve Fransa, düzensiz göç konusunda orijin ve transit geçiş ülkelerine yönelik çabaların ve iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ihtiyacını paylaşıyor" diyen Conte, bu konuda Afrika'ya odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Göç meselesini propaganda unsuru olmaktan çıkarmaları gerektiğini dile getiren İtalya Başbakanı, "Göç fenomenini, pratik ve somut bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Avrupa'nın bu konunun idaresinde yapısal değişiklik yapacak şekilde yeni bir sayfa açması hayatidir. Göçmen gelişlerinin, üye ülkeler arasında dağıtımı ve geri göndermelerin etkili şekilde yapılması hususunda Macron'un tam desteğini aldım." diye konuştu.

Başbakan Conte, iki ülkenin de yakından ilgilendiği Libya için de "Libya’ya yönelik yapıcı şekilde birlikte çalışmayı ve tüm ortakları da dahil ederek aynı hedefe sahip olmayı kabul ettik. Burada amaç, ülkenin istikrarı." dedi.

Macron ise "Göç konusunda İtalya’nın 2015'ten bu yana yaşadıklarını ve karşı karşıya kaldığı pek çok adaletsizlik ve yanlış anlaşılmayı göz ardı etmiyorum" dedi.

Conte’nin geçen haftaki Brüksel temaslarında dile getirdiği göç konusunda dayanışma göstermeyen üye ülkelerin mali açıdan cezalandırılması fikrine değinen Macron, "İnanıyorum ki yeni AB Komisyonu ile ortak bir tutumu savunabiliriz. Böylece bütün ülkeler, bir şekilde Avrupa dayanışmasına katılabilir ya da mali olarak cezalandırabilirler." ifadelerini kullandı.

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