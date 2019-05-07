İtalya'da Conte-Serrac görüşmesi

MADRİD (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Roma'da görüştü.

Conte-Serrac görüşmesi Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'de yapıldı.

UMH Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin resmi Facebook sayfasından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Serrac'ın Conte'den İtalya'nın uluslararası toplumu ikna için daha fazla çaba göstermesini istediği belirtildi.

Açıklamada, Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'taki saldırılarıyla bağlantılı olarak şunlar kaydedildi:

"İtalya'nın konumu ve uluslararası ağırlığı göz önüne alındığında bu saldırıların bir an önce durdurulması için tereddütlü durumda oldukları gözlenen bazı Avrupalı devletlerin ve bölgenin olumlu değişiklikler üretmesi konusunda daha fazla çaba göstermeleri için Serrac tarafından İtalyan dostlarına çağrıda bulunuldu."

Serrac'ın Avrupa turu kapsamında İtalya'dan ayrılarak bu akşam Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve çarşamba günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler yapması ve son olarak İngiltere'ye gitmesi öngörülüyor.