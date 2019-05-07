HABER

İtalya'da Conte-Serrac görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü - Serrac, İtalya'dan uluslararası toplumu ikna için daha fazla çaba göstermesini istedi

MADRİD (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Roma'da görüştü.

Conte-Serrac görüşmesi Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'de yapıldı.

UMH Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin resmi Facebook sayfasından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Serrac'ın Conte'den İtalya'nın uluslararası toplumu ikna için daha fazla çaba göstermesini istediği belirtildi.

Açıklamada, Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'taki saldırılarıyla bağlantılı olarak şunlar kaydedildi:

"İtalya'nın konumu ve uluslararası ağırlığı göz önüne alındığında bu saldırıların bir an önce durdurulması için tereddütlü durumda oldukları gözlenen bazı Avrupalı devletlerin ve bölgenin olumlu değişiklikler üretmesi konusunda daha fazla çaba göstermeleri için Serrac tarafından İtalyan dostlarına çağrıda bulunuldu."

Serrac'ın Avrupa turu kapsamında İtalya'dan ayrılarak bu akşam Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve çarşamba günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler yapması ve son olarak İngiltere'ye gitmesi öngörülüyor.

- Libya'daki çatışmalar

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Artık 'kesik minare' değilArtık 'kesik minare' değil
GÜNCELLEME - Hatay'da otomobil arazöze çarptı: 2 ölüGÜNCELLEME - Hatay'da otomobil arazöze çarptı: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İkili Görüşme İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Libya Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.