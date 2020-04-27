İtalya'da Corona Krizinin Bir Başka Yüzü

Uzmanlar bunun önemli nedenlerinden birinin virüsle mücadele çerçevesinde uygulanan kurallar olduğunu, birçok aile doktorunun haftaladır hastalarını hatta kendi anne babalarını bile ziyaret edemediğini belirtiyor.

Sadece Bergamo bölgesinde son bir çalışma ölüm oranlarının resmi rakamların iki katı olabileceğini gösteriyor. Çünkü ölüm rakamları sadece hastanede gerçekleşen can kayıpları sayılarak ortaya çıkıyor.

Birçok kişi evde bu şekilde hayatını kaybedebiliyor çünkü hastaların belirtileri yeterince denetlenmiyor ve telefon değerlendirmeleri yetersiz kalıyor.

İtalya’nın Lombardy bölgesinde aileler, doktorlar ve hemşirelerle yapılan mülakatlar Bertuletti’nin yaşadığı tecrübenin nadir görülen bir durum olmadığını gösterdi.

Alessandro Bertuletti hayatını kaybetmişti. Telefonda ona ağrı kesici ve antibiyotik alması söylenmişti. “Tam anlamıyla terkedildik,kimse böyle ölmeyi haketmiyor” diyor Bertuletti.

Doktor Bertuletti’nin babasının Bergamo yakınlarındaki evine gittiğinde ise artık çok geçti.

Silvia Bertuletti’nin ateşi olan ve nefes darlığı çeken 78 yaşındaki babasını doktorlara kontrol ettirebilmesi 11 gün süren telefon aramaları sonucunda gerçeleşebildi.

Doktor Ricardo Munda, uygun tıbbi yardmın alınması durumunda birçok ölümün önlenmiş olabileceğini kaydediyor ancak doktoların iş yoğunluğunun çok fazla olduğunu, yeterli maskeleri ve kıyafetleri olmadığını ve kesinlikle gerekli olmadıkça ziyaret yapmalarının cesaretlendirilmediğini vurguluyor.

Munda, “Doktorlar insanlara evde tedavi veriyor. Ancak bu tedavi işe yaramassa ve eğer doktor denetleyip ilaçlarda değişikliğe gitmesse hasta da ölüyor” ifadelerini kullanıyor.

Bergamo’daki sağlık yetkilileri aile doktorlarına hastalarla mümkün olduğunca telefon aracılığıyla bağlantı kurmalarını tavsiye ediyor. Bunun amacı virüsün bulaşma hızını kesmek ve koruyucu malzemelerin kullanımının israf edilmesinin önüne geçmek.

İtalya’da Corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 16 bine yaklaşıyor. Ancak gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu çünkü birçok insanın evde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bergamo yakınlarındaki Seriana Vadisi’nde cenaze evi yöneticisi olan Pietro Zucchelli geçen iki hafta boyunca işinin yüzde 50’sinin evden cansız bedenleri toplamak olduğunu kaydediyor.

Daha önceleri ölümlerin çoğu hastaneler ve bakım evlerinde gerçekleşiyordu.

İtalya’da 11 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı ve çoğu aile doktoru 80’i hayatını kaybetti.

