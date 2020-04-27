HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Corona Krizinin Bir Başka Yüzü

İtalya'da Corona Krizinin Bir Başka Yüzü

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

İtalya'da Corona virüsü nedeniyle evde ölümlerin oldukça fazla olduğu ve bunun virüs nedeniyle ölüm oranlarına katlmadığı belirtiliyor. Ülkede aslında Corona nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin resmi rakamdan daha fazla olduğu belirtliyor

İtalya'da Corona Krizinin Bir Başka Yüzü

Silvia Bertuletti’nin ateşi olan ve nefes darlığı çeken 78 yaşındaki babasını doktorlara kontrol ettirebilmesi 11 gün süren telefon aramaları sonucunda gerçeleşebildi.

Doktor Bertuletti’nin babasının Bergamo yakınlarındaki evine gittiğinde ise artık çok geçti.

Alessandro Bertuletti hayatını kaybetmişti. Telefonda ona ağrı kesici ve antibiyotik alması söylenmişti. “Tam anlamıyla terkedildik,kimse böyle ölmeyi haketmiyor” diyor Bertuletti.

İtalya’nın Lombardy bölgesinde aileler, doktorlar ve hemşirelerle yapılan mülakatlar Bertuletti’nin yaşadığı tecrübenin nadir görülen bir durum olmadığını gösterdi.

Birçok kişi evde bu şekilde hayatını kaybedebiliyor çünkü hastaların belirtileri yeterince denetlenmiyor ve telefon değerlendirmeleri yetersiz kalıyor.

Sadece Bergamo bölgesinde son bir çalışma ölüm oranlarının resmi rakamların iki katı olabileceğini gösteriyor. Çünkü ölüm rakamları sadece hastanede gerçekleşen can kayıpları sayılarak ortaya çıkıyor.

Uzmanlar bunun önemli nedenlerinden birinin virüsle mücadele çerçevesinde uygulanan kurallar olduğunu, birçok aile doktorunun haftaladır hastalarını hatta kendi anne babalarını bile ziyaret edemediğini belirtiyor.

Doktor Ricardo Munda, uygun tıbbi yardmın alınması durumunda birçok ölümün önlenmiş olabileceğini kaydediyor ancak doktoların iş yoğunluğunun çok fazla olduğunu, yeterli maskeleri ve kıyafetleri olmadığını ve kesinlikle gerekli olmadıkça ziyaret yapmalarının cesaretlendirilmediğini vurguluyor.

Munda, “Doktorlar insanlara evde tedavi veriyor. Ancak bu tedavi işe yaramassa ve eğer doktor denetleyip ilaçlarda değişikliğe gitmesse hasta da ölüyor” ifadelerini kullanıyor.

Bergamo’daki sağlık yetkilileri aile doktorlarına hastalarla mümkün olduğunca telefon aracılığıyla bağlantı kurmalarını tavsiye ediyor. Bunun amacı virüsün bulaşma hızını kesmek ve koruyucu malzemelerin kullanımının israf edilmesinin önüne geçmek.

İtalya’da Corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 16 bine yaklaşıyor. Ancak gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu çünkü birçok insanın evde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bergamo yakınlarındaki Seriana Vadisi’nde cenaze evi yöneticisi olan Pietro Zucchelli geçen iki hafta boyunca işinin yüzde 50’sinin evden cansız bedenleri toplamak olduğunu kaydediyor.

Daha önceleri ölümlerin çoğu hastaneler ve bakım evlerinde gerçekleşiyordu.

İtalya’da 11 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalandı ve çoğu aile doktoru 80’i hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'de 96, İspanya'da 331 kişi öldü

İran'da ve İspanya'da ölü sayısı artıyor

22 gün sonra başbakandan ilk açıklama

22 gün sonra başbakandan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.