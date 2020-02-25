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İtalya’da Corona Virüsü Vakalarında Yüzde 45 Artış 

25.02.2020 22:10 | Son Güncelleme

Corona virüsü Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. İtalya’da görülen vaka sayısı düne göre yüzde 45 artarak 322’ye ulaştı; 10 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da vaka sayısı artarken, virüs İsviçre, Avusturya, Hırvatistan ve İspanya'ya da yayılmış durumda

İtalya’da Corona Virüsü Vakalarında Yüzde 45 Artış 

Corona virüsü Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. İtalya’da görülen vaka sayısı düne göre yüzde 45 artarak 322’ye ulaştı; 10 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan yetkililer dünden bu yana 100 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer en çok vakanın ülkenin kuzeyindeki iki bölgede olduğunu ancak Sicilya’da üç, Toskana’da iki ve Ligurya bölgesinde de bir vakaya rastlandığını bildirdi.

İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan’a sıçradı

İtalya’ya komşu Avusturya ve İsviçre’den de Corona virüsü haberleri geldi. İsviçre Sağlık Dairesi, İtalya sınırındaki Tessin kantonunda yaşayan bir kişiye virüsün bulaştığını kaydetti.

İsviçreli yetkililer, 70 yaşındaki erkek hastanın 10 gün kadar önce İtalya’nın Milano kentinde bir etkinliğe katıldığını açıkladı ancak etkinlik hakkında bilgi vermedi.

Tessin kantonu dışında Bern ve Basel kantonlarından test yapılan 70 kişinin daha sonuçları bekleniyor.

Avusturya’nın batısındaki Tirol eyaletinde de, bir İtalyan çiftte virüs tespit edildiği açıklandı. Eyalet hükümeti sözcüsü, bu iki kişinin, İtalya'nın Lombardiya bölgesine yaptıkları aile ziyareti sırasında virüsü kaptığını tahmin ettiklerini söyledi.

24 yaşlarındaki iki hasta, Innsbruck kenti hastanesinde karantina altına alındı. Hastalardan biri Innsbruck’ta çalıştığı otelde karantina altına alındı.

Sözcü otelin ismini açıklamazken, Avusturya basını bu otelin, 108 odalı Grand Hotel Europa olduğunu yazdı. Otelin telefonlara yanıt vermediği de belirtildi.

İtalya’dan Adriyatik Denizi ile ayrılan Hırvatistan'da da ilk Covid-19 vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Vili Beros, söz konusu kişinin geçen hafta İtalya'da virüsün görüldüğü Milano kentinde olduğunu belirtti.

Kanarya Adaları’nda otel karantinaya alındı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki dört yıldızlı bir otel de karantinaya alındı. Adaların en büyüğü Tenerife’deki otelde kalan İtalyan bir doktorun Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından müşterilerin çıkışına izin verilmiyor. Tüm otel müşterilerine test yapılacağı belirtildi.

İspanyol basını, söz konusu kişinin eşinde de virüse rastlandığını, çiftin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İspanya’dan da ilk vaka açıklaması geldi. Barcelona’da yaşayan 36 yaşındaki İtalyan bir kadının test sonucunun pozitif olduğu bildirildi. Bu kişinin de yakın zamanda İtalya’nın kuzeyine seyahat ettiği öğrenildi.

Fransa’da da 3 yeni Corona virüsü vakası teşhis edildi. Ulaştırma Bakanlığı, Fransızlar’a İtalya’ya yolculuklarını ertelemeleri çağrısı yaptı.

İtalyan polisinden Corona fırsatçılarına karşı uyarı

Yetkililer ülkenin kuzeyinde Corona virüsü vakalarının arka arkaya görülmesiyle hijyenik maske ve el temizleme jeli fiyatlarında meydana gelen ani artışa yönelik soruşturma başlattı.

Birçok eczanede hijyenik maske ve jeller tükendi bu durumda müşteriler internet üzerinden satışa hücum etti ve fiyatlar patladı.

Maskelerin tanesi bir sentten 10 Euro’ya çıktı. Bir litrelik dezenfektan jelin fiyatıysa 7 Euro’dan 39 Euro’ya yükseldi.

Polis bazı kişilerin de kendilerini sağlık müfettişi gibi göstererek insanların evlerine girerek hırsızlık yaptığı konusunda uyardı.

Corona virüsü dünya genelinde en az 2 bin 600 can almış durumda. Can kayıplarının büyük bölümü Çin’den. Yaklaşık 30 ülkeye yayılan virüsün tespit edildiği vaka sayısı da 80 binin üzerinde.

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