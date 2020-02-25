İtalya’da Corona Virüsü Vakalarında Yüzde 45 Artış 

Corona virüsü Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. İtalya’da görülen vaka sayısı düne göre yüzde 45 artarak 322’ye ulaştı; 10 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan yetkililer dünden bu yana 100 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer en çok vakanın ülkenin kuzeyindeki iki bölgede olduğunu ancak Sicilya’da üç, Toskana’da iki ve Ligurya bölgesinde de bir vakaya rastlandığını bildirdi.

İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan’a sıçradı

İtalya’ya komşu Avusturya ve İsviçre’den de Corona virüsü haberleri geldi. İsviçre Sağlık Dairesi, İtalya sınırındaki Tessin kantonunda yaşayan bir kişiye virüsün bulaştığını kaydetti.

İsviçreli yetkililer, 70 yaşındaki erkek hastanın 10 gün kadar önce İtalya’nın Milano kentinde bir etkinliğe katıldığını açıkladı ancak etkinlik hakkında bilgi vermedi.

Tessin kantonu dışında Bern ve Basel kantonlarından test yapılan 70 kişinin daha sonuçları bekleniyor.

Avusturya’nın batısındaki Tirol eyaletinde de, bir İtalyan çiftte virüs tespit edildiği açıklandı. Eyalet hükümeti sözcüsü, bu iki kişinin, İtalya'nın Lombardiya bölgesine yaptıkları aile ziyareti sırasında virüsü kaptığını tahmin ettiklerini söyledi.