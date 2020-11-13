İtalya’da Covid-19 hastası hastane tuvaletinde ölü bulundu

İtalya’nın Napoli kentinde Covid-19 hastası olan bir adam hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İtalya’da can kayıpları hızla artıyor. Napoli’deki Cardarelli Hastanesi’nin acil servisinde Covid-19 hastası olan 84 yaşındaki Giuseppe Cantalupo tuvalette hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Cantalupo ile aynı yerde bulunan diğer bir Covid-19 hastası olan Rosario Lamonica tarafından telefonla kaydedilen görüntüler ülkede infiale neden oldu. Lamonica sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşlı adam benimle aynı odadaydı. Tuvaletten uzun süre çıkmayınca içeri girdim. Covid-19 hastası olduğu için nefes almakta zorlanıyordu. Yüzüne su döktüm ve yardım istedim ama kimse oralı olmadı. Görevliler yarım saat sonra geldiğinde zaten ölmüştü" dedi.

Cantalupo’nun çocukları ise İtalyan basınına verdiği röportajda, görüntülerin çekildiği dakikalarda hastane yetkililerinin kendilerine babalarının yatağında hayatını kaybettiği haberini verdiğini ifade etti.

Napoli Savcılığı, olay hakkında soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Cardarelli Hastanesi’nde yaşanan durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdi.

Öte yandan Napoli’nin başkenti olduğu Campania Bölgesi, İtalya’da yerel bazda değişkenlik gösteren korona virüs tedbirleri kapsamında en riskli bölge kategorisi olan “kırmızı bölge” ilan edildi.

