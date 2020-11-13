HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya’da Covid-19 hastası hastane tuvaletinde ölü bulundu

İtalya’da Covid-19 hastası hastane tuvaletinde ölü bulundu

13.11.2020 21:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Napoli kentinde Covid-19 hastası olan bir adam hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İtalya’da can kayıpları hızla artıyor.

İtalya’nın Napoli kentinde Covid-19 hastası olan bir adam hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İtalya’da can kayıpları hızla artıyor. Napoli’deki Cardarelli Hastanesi’nin acil servisinde Covid-19 hastası olan 84 yaşındaki Giuseppe Cantalupo tuvalette hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Cantalupo ile aynı yerde bulunan diğer bir Covid-19 hastası olan Rosario Lamonica tarafından telefonla kaydedilen görüntüler ülkede infiale neden oldu. Lamonica sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşlı adam benimle aynı odadaydı. Tuvaletten uzun süre çıkmayınca içeri girdim. Covid-19 hastası olduğu için nefes almakta zorlanıyordu. Yüzüne su döktüm ve yardım istedim ama kimse oralı olmadı. Görevliler yarım saat sonra geldiğinde zaten ölmüştü" dedi.

Cantalupo’nun çocukları ise İtalyan basınına verdiği röportajda, görüntülerin çekildiği dakikalarda hastane yetkililerinin kendilerine babalarının yatağında hayatını kaybettiği haberini verdiğini ifade etti.
Napoli Savcılığı, olay hakkında soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Cardarelli Hastanesi’nde yaşanan durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdi.
Öte yandan Napoli’nin başkenti olduğu Campania Bölgesi, İtalya’da yerel bazda değişkenlik gösteren korona virüs tedbirleri kapsamında en riskli bölge kategorisi olan “kırmızı bölge” ilan edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındıDarp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı
Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Tuzla Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Antalya’da Roma dönemine ait 1547 adet sikke ele geçirildi

Antalya'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlemişlerdi! Eğlence kulübünün sahibi gözaltına alındı

'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlemişlerdi! Flaş gelişme

13 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.