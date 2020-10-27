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İtalya’da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması karşında hükümetin getirdiği kısıtlama tedbirleri ülke çapında geniş protestolarla karşılandı.İtalya’da korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle hükümet tedbirleri arttırdı.

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması karşında hükümetin getirdiği kısıtlama tedbirleri ülke çapında geniş protestolarla karşılandı.
İtalya’da korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle hükümet tedbirleri arttırdı. Pazar günü Başbakan Giuseppe Conte’nin açıkladığı kısıtlamalar ve yerel yönetimlerin getirdiği gece sokağa çıkma yasakları nedeniyle başta Milano, Torino ve Napoli olmak üzere yaklaşık 30 kentte gece protesto gösterileri düzenlendi. Milano’da Lombardiya Bölgesel Yönetim binasına girmeye çalışan protestocular şehir merkezinde polise molotof kokteyli attı. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Torino’da düzenlenen gösterilerde de protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Kent merkezinde pek çok dükkanın camları kırıldı. Polis, kağıt ve ses bombalarına göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
Polis, dün akşam düzenlenen gösterilerde 12 kişinin gözaltına alındığı ve 3 polisin yaralandığı açıkladı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, pazar günü yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler açıklamış ve restoran ile kafelerin saat 18.00’de kapanacağını belirtmişti.
Açıklanan son verilere göre, Covid-19 ile mücadele sürecinde İtalya’da şu ana kadar, toplam 542 bin 789 vaka kayıtlara geçerken 37 bin 479 kişi ise hayatını kaybetti.

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