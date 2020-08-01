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İtalya'da Covid-19 kurallarını uygularken saldırıya uğrayan şoförlere dövüş sanatları eğitimi

01.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda toplu taşıma şoförünün Covid-19 kurallarını uygulamaya çalışırken şiddete uğraması üzerine şoförlere dövüş sanatları dersleri verilmeye başlandı.

İtalya'da Covid-19 kurallarını uygularken saldırıya uğrayan şoförlere dövüş sanatları eğitimi

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda toplu taşıma şoförünün Covid-19 kurallarını uygulamaya çalışırken şiddete uğraması üzerine şoförlere dövüş sanatları dersleri verilmeye başlandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre son haftalarda yolculara maske takma kuralını hatırlatmaları gibi nedenlerle saldırıya uğrayan otobüs şoförü sayısında artış yaşanıyor. Roma'da şehir içi toplu taşımadan sorumlu Atac şirketinin çalışanlarına son bir ayda 40'tan fazla saldırı oldu.

Şoförlerin, Covid-19 salgınına karşı getirilen güvenli mesafe ve maske zorunluluğu gibi kuralları uygulamaya çalışırken tehlikeli durumlarla karşılaşabildiği gerekçesiyle bir sendika savunma sporları kursları organize etti.

Son yaşanan benzer hadiselerden birinde geçen Pazar günü maskesiz bir yolcuyu otobüse almak istemeyen şoför fiziksel şiddete uğramıştı. Pazartesi günü yaşanan başka bir olayda da, diğer yolculara çok yakın oturduğu için uyarılan bir adam yolcuları bıçakla tehdit etmişti.

otobüs

Savunma sporları kurslarını organize eden şoförler sendikası Faisa Sicel'den Claudio De Francesco İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, şoförlerin bu gibi tehlikeli durumlara tek başlarına müdahale etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. De Francesco, "Kimse bizi savunmazsa biz kendimizi savunuruz" dedi.

Sendikanın açıklamasına göre kursa ilk günlerden onlarca şoför başvurdu.

Geçen hafta içinde başlayan savunma sporları kurslarında şoförlere temel vücut geliştirme egzersizlerinden Tayland boksu, Çin kickboksu ve İsrail ordusu için geliştirilen Krav Maga'ya kadar çeşitli dersler verilecek.

Şoförlere ayrıca uzaktan müdahale amacıyla göz yaşartıcı sprey de dağıtılacak.

Eğitmenlerden Muay Thai (Tayland Boksu) uzmanı Ennio Della Bianca, "Şoförlere özellikle tekme teknikleri öğreteceğim. Tehlikeli birini uzaklaştırmak için tekme temel önemde" dedi.

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