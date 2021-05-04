İtalya'da Covid: 30 bin Inter taraftarının Milano sokaklarındaki kutlamaları kaygı yarattı, 'biyolojik bomba' yorumu yapıldı

İtalya'da Pazar günü Serie A'da şampiyon olan Inter Milan'ın taraftarlarının, koronavirüse karşı alınan önlemlere uymaksızın sokaklarda kutlama yapması "biyolojik bomba" olarak nitelendirildi. Inter taraftarları Milano'da meydan ve sokaklarda kutlama yapmıştı.

Pazar günü kentin simgelerinden Duomo Meydanı'nda binlerce taraftarın koronavirüse karşı alınan önlemlere uymaksızın toplanması tepkilere yol açtı.

Milano Emniyet Müdürlüğü'ne göre yaklaşık 30 bin taraftar meydanda kutlama yaptı. Milano'dan gelen görüntülerde coşkulu taraftarların, Inter takımının "güvenli ve sorumlu bir şekilde kutlama yapılması" çağrısına büyük oranda uymadığı görülüyordu.

Pandemi ve kısıtlayıcı tedbirler sürerken taraftarların şampiyonluk kutlaması ve bu kutlamanın yarattığı endişeler, bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarında yer aldı.

La Repubblica baş sayfasından, "Şampiyonluk kutlaması: Bedelini 2 hafta sonra ödeyeceğiz" başlığıyla uzman görüşlerine yer verdi.

La Stampa gazetesi de kutlamaların yarattığı endişeyi manşetten, "Milano'nun hatasının bedelini hepimiz ödeyeceğiz" başlığıyla yayımladı. Gazeteye konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Pierpaolo Sileri, "Duomo Meydanı'nda birçoğu maskesiz, bağırıp çağıran 30 bin kişiyi görmek acı verici. Bu kişiler, en ufak bir sağduyu zerresine bile sahip olmadıklarını gösterdi" dedi.