HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Covid aşısı raporu: 8 ayda ölen aşısızların sayısı, aşılıların 23 katı

İtalya'da Covid aşısı raporu: 8 ayda ölen aşısızların sayısı, aşılıların 23 katı

20.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün raporuna göre son İtalya'da 8 ayda hayatını kaybeden Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmamış olanların sayısı, aşılarını tamamlamış olanların 23 katı.

İtalya'da Covid aşısı raporu: 8 ayda ölen aşısızların sayısı, aşılıların 23 katı

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün raporuna göre son İtalya'da 8 ayda hayatını kaybeden Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmamış olanların sayısı, aşılarını tamamlamış olanların 23 katı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) raporunda, 1 Şubat-5 Ekim 2021 tarihleri arasında ülkedeki Covid ölümleri analiz edildi.

Rapora göre bu dönemdeki 38 bin 96 can kaybından 33 bin 620'si hiç aşı yaptırmamış, 1440'ı ise aşı dozlarını tamamlamış kişilerden oluşuyordu.

Kurumun analizinde ayrıca, aşılı olduğu halde ölen Covid 19 hastalarının yaş ortalaması ve ortalama kronolojik hastalık sayısının aşısızlara göre daha yüksek olduğu da belirlendi.

Aşı dozlarını tamamlamış Covid ölümlerinde yaş ortalaması 85,5 oldu.

Aşı yaptırmamış olanlar arasındaki ortalama ölüm yaşı ise 78,3 olarak belirlendi.

Geçmişten gelen kronolojik hastalık sayısı bakımından da aşılı ölümlerle aşısızlar arasında fark olduğu tespit edildi.

Aşısız ölümlerde altta yatan patoloji sayısı ortalama 3,9 iken, aşılılarda bu sayı 5.

'Onları korumanın en iyi yolu virüsün dolaşımını azaltmak'

Aşı dozlarını tamamladığı halde hayatını kaybeden Covid hastalarında en yaygın görülen patolojiler arasında da kalp hastalıkları (iskemik kardiyopati, atrial fibrilasyon ve kalp yetmezliği), demans ve kanser yer aldı.

Enstitü'nün Kardiyovasküler Hastalıklar, Endokrinoloji ve Yaşlanma Departmanı Müdürü Prof. Graziano Onder, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf hastaların korunması için toplumdaki aşılı kişi sayısını artırmanın önemine vurgu yaptı.

Prof. Onder, "Çok sayıda patolojisi olan çok yaşlı hastaların aşı yaptırmış olsalar bile düşük bağışıklık geliştirebileceğini ve dolayısıyla SARS-COV-2 enfeksiyonuna daha açık olabileceğini söylemek mümkün" dedi ve ekledi:

"Zayıf durumdaki bu insanlar, nüfusun büyük kısmının aşılanmasından en büyük faydayı görecek olan kişilerdir. Bu sayede enfeksiyon riski azaltılır.

"Onları korumanın en iyi yolu virüsün dolaşımını azaltmaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
85 milyon lav! Kilise, mezarlık ve binlerce ev kül oldu85 milyon lav! Kilise, mezarlık ve binlerce ev kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.