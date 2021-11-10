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İtalya'da Covid aşısı raporu: 8 ayda ölen aşısızların sayısı, aşılıların 23 katı

10.11.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün raporuna göre son İtalya'da 8 ayda hayatını kaybeden Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmamış olanların sayısı, aşılarını tamamlamış olanların 23 katı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'da Covid aşısı raporu: 8 ayda ölen aşısızların sayısı, aşılıların 23 katı

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün raporuna göre son İtalya'da 8 ayda hayatını kaybeden Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmamış olanların sayısı, aşılarını tamamlamış olanların 23 katı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) raporunda, 1 Şubat-5 Ekim 2021 tarihleri arasında ülkedeki Covid ölümleri analiz edildi.

Rapora göre bu dönemdeki 38 bin 96 can kaybından 33 bin 620'si hiç aşı yaptırmamış, 1440'ı ise aşı dozlarını tamamlanmamış kişilerden oluşuyordu.

Kurumun analizinde ayrıca, aşılı olduğu halde ölen Covid 19 hastalarının yaş ortalaması ve ortalama kronik hastalık sayısının aşısızlara göre daha yüksek olduğu da belirlendi.

Aşı dozlarını tamamlamış Covid ölümlerinde yaş ortalaması 85,5 oldu.

Aşı yaptırmamış olanlar arasındaki ortalama ölüm yaşı ise 78,3 olarak belirlendi.

Geçmişten gelen kronik hastalık sayısı bakımından da aşılı ölümlerle aşısızlar arasında fark olduğu tespit edildi.

Aşısız ölümlerde altta yatan patoloji sayısı ortalama 3,9 iken, aşılılarda bu sayı 5.

'Onları korumanın en iyi yolu virüsün dolaşımını azaltmak'

Aşı dozlarını tamamladığı halde hayatını kaybeden Covid hastalarında en yaygın görülen patolojiler arasında da kalp hastalıkları (iskemik kardiyopati, atrial fibrilasyon ve kalp yetmezliği), demans ve kanser yer aldı.

Enstitü'nün Kardiyovasküler Hastalıklar, Endokrinoloji ve Yaşlanma Departmanı Müdürü Prof. Graziano Onder, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf hastaların korunması için toplumdaki aşılı kişi sayısını artırmanın önemine vurgu yaptı.

Prof. Onder, "Çok sayıda patolojisi olan çok yaşlı hastaların aşı yaptırmış olsalar bile düşük bağışıklık geliştirebileceğini ve dolayısıyla SARS-COV-2 enfeksiyonuna daha açık olabileceğini söylemek mümkün" dedi ve ekledi:

"Zayıf durumdaki bu insanlar, nüfusun büyük kısmının aşılanmasından en büyük faydayı görecek olan kişilerdir. Bu sayede enfeksiyon riski azaltılır.

"Onları korumanın en iyi yolu virüsün dolaşımını azaltmaktır."

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