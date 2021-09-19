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İtalya'da Covid sertifikası mecburiyeti sonrası aşı randevuları arttı

19.09.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da Covid-19 sertifikasının 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlara zorunlu kılınması üzerine yeni aşı randevularının yüzde 40'a varan oranlarda arttığı açıklandı. Öte yandan muhalefet partileri arasında bu zorunluluğa itiraz edenler de bulunuyor.

İtalya'da Covid sertifikası mecburiyeti sonrası aşı randevuları arttı

İtalya'da Covid-19 sertifikasının 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlara zorunlu kılınması üzerine yeni aşı randevularının yüzde 40'a varan oranlarda arttığı açıklandı.

İtalya hükümeti bu hafta içinde aldığı kararla, yaklaşık 23 milyon çalışan için Covid belgesini zorunlu hale getirdi.

15 Ekim'den itibaren çalışanların iş yerlerine girebilmesi için "yeşil pasaport" olarak anılan Covid belgesi sunmaları gerekecek.

En az bir doz Covid aşısı yaptıranlara, hastalığı geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif olanlara verilen belgeler yeşil pasaport olarak kabul ediliyor.

Bu belgelerin çalışmak için zorunlu hale getirilmesi üzerine birkaç gün içinde ilk doz aşı randevularında önemli artış görüldü.

Hükümetin pandemi krizinin yönetimi için atadığı özel komiser General Francesco Paolo Figliuolo, yalnızca Cumartesi günü ilk doz aşı randevularının bir hafta önceye göre yüzde 35 arttığını açıkladı.

Figliuolo'nun açıklamasına göre bu hafta aşı randevuları, önceki haftaya kıyasla bölgesel bazda yüzde 20-40 arası arttı.

İtalya'da bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 76'sına denk gelen yaklaşık 41 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.

Hükümetin olası yeni dalgaları ve ekonomik kayıpları önlemek için, nüfusun en az yüzde 90'ının aşılanmasını amaçladığı belirtiliyor.

'Bizim dışımızda herkes deli mi?'

Öte yandan Covid sertifikası zorunluluğunun en yaygın uygulandığı Avrupa ülkesi olan İtalya'da bu uygulamaya itiraz edenler de bulunuyor.

Muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, dün Roma'da düzenlediği bir miting sırasında Covid sertifikasının kullanım şekline karşı çıktı. Meloni, "Neden dünyada çalışmak için yeşil pasaport istenen tek ülke biziz? Neden haklarımızdan faydalanmak için yeşil pasaport istenen tek Avrupa ülkesi biziz? Bizim dışımızdaki herkes deli mi yoksa biz mi biraz fazla ileri gidiyoruz?" dedi.

Yeşil pasaport zorunluluğuna karşı çıkan çeşitli gruplar da internette imza kampanyaları yürütüyor.

15 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni tedbirlerle işyerlerinde Covid belgesinin zorunlu olması, Covid testleriyle ilgili tartışmaları da tetikledi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in Genel Sekreteri Maurizio Landini, "İnsanlar işyerlerine girebilmek için test ücreti ödemek zorunda bırakılmamalı. Çalışmak için para ödenmemeli" diyerek çalışanlar için testlerin ücretsiz hale getirilmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Andrea Orlando ise Covid testlerinin ücretsiz kılınmasının "yanlış bir mesaj vereceğini" belirtti.

Orlando, testlerin ücretsiz olması halinde "aşı yaptırmakla yaptırmamak arasında bir fark kalmaması" riski yaratılacağını vurguladı.

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