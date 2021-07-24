İtalya'da Covid sertifikası şartının ardından aşı randevularında patlama yaşandı

İtalya'da hükümetin bazı mekan ve etkinliklere giriş için "Covid sertifikası" şartı getirmesi üzerine aşı randevularında patlama yaşandı.

Bakanlar Kurulu'nun bu hafta içinde aldığı karara göre 6 Ağustos'tan itibaren restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere girebilmek için Covid sertifikası sunmak gerekecek.

"Yeşil pasaport" olarak da anılan Covid sertifikası, en az bir doz aşı yaptıranlara, son altı ay içinde Covid 19'a yakalanıp iyileşenlere ya da son iki gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara verilecek.

Başbakan Mario Draghi'nin geçen perşembe günü açıkladığı bu karar sonrası bir gün içinde ülke genelinde aşı randevularında hızlı bir artış görüldü.

Hükümetin koronavirüs krizi yönetimine getirdiği özel komiser General Francesco Paolo Figliuolo, tüm bölgelerde aşı randevularının bir gün içinde yüzde 15-200 arasında arttığını açıkladı.

Hükümetin Covid sertifikası kararı sonrası aşı randevularının artması İtalyan basınında "Draghi etkisi" diye nitelendi.

sBugünkü ulusal ve yerel gazetelerin neredeyse tamamı bu habere baş sayfalarından, "Aşıya koşuş", "Aşılarda Draghi etkisi", "Aşı taleplerinde sıçrayış", "Yeşil pasaport etkisi" gibi başlıklarla yer verdi.

"Aşı yaptırmamaya çağırmak, ölüme çağırmaktır"

Başbakan Draghi, Covid sertifikası kararını açıkladığı basın toplantısında aşı karşıtı mesajlar veren siyasetçileri de eleştirmişti.

Draghi, "İnsanları aşı yaptırmamaya çağırmak özünde ölüme çağırmak demektir. Aşı olmazsan hastalanıp ölürsün ya da başkalarının ölümüne sebep olursun" dedi.

Daha önce 40 yaş altındakilerin aşı yaptırmasına gerek olmadığını söyleyen ve Covid sertifikasına karşı çıkan aşırı sağcı lider Matteo Salvini de dün Covid sertifikasıyla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Salvini'nin bu paylaşımı İtalyan basınında "Draghi etkisi, Salvini aşı yaptırmaya gitti", "Draghi'nin çağrısı sonrası Salvini polemiklere son verdi ve yeşil pasaportlu fotoğrafını paylaştı" diye yorumlandı.

Öte yandan aşı ya da Covid sertifikası zorunluluğuna karşıt olanların bugün birçok kentte protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

İtalya'da bugüne kadar 64 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Aşı dozlarını tamamlayan kişilerin sayısı 29 milyonu geçti.

Bu sayı, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 55'ine denk geliyor.

Ancak son haftalarda Delta varyantının da etkisiyle vaka sayılarının artması nedeniyle yeniden kapama tedbirlerine ihtiyaç duyulmasını önlemek için hükümet Covid sertifikası şartı kararı aldı.

Başbakan Draghi, "Tüm İtalyanları hemen aşı yaptırmaya çağırıyorum. Aşı yaptırılmazsa yeniden her şeyi kapamamız gerekebilir. Yeşil pasaport, ekonomik faaliyetleri açık tutabilmek için şart" dedi.

"Delta varyantı korkutucu çünkü diğerlerine göre çok daha hızlı yayılıyor" diyen Draghi, öte yandan hastane doluluk oranlarının düşük seyrettiğini de vurguladı.

Ülkede vakalar artsa da hastane doluluk oranlarının aynı şekilde artmaması nedeniyle hükümet, kapama tedbirlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerde değişiklik yapma kararı da aldı.

Tedbirlerin sıkılaştırılması ya da gevşetilmesinde hastane ve yoğun bakım servislerinin doluluk oranları baz alınacak.

