İtalya’da Covid soruşturması: Sicilya'nın karantinaya alınmaması için 'veriler zamana yayıldı'

Soruşturma kapsamında Sicilya bölgesi sağlık idaresinden iki kişi ile salgın verilerini işleyen bir şirketin çalışanı ev hapsine alındı. Bölge sağlık idaresi başkanı Ruggero Razza hakkında da "suç eylemlerine kısmen katıldığı" şüphesiyle soruşturma yürütülüyor.

Kasım ayından bugüne kadar 40 kadar belgede sahtecilik yapıldığından şüpheleniliyor.

İtalyan Ansa haber ajansına göre, bölge yönetiminin ulusal makamlara bildirdiği koronavirüs testi, vaka ve ölüm sayıları üzerinde oynandı. Bölgenin en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölgeler" arasına dahil edilmesinin önüne geçmek amacıyla vaka ve ölüm sayıları "zamana yayıldı".

İddialara göre Sicilya Bölge Yönetimi'nin sağlık ofisi ve bu ofis için çalışan veri işleme şirketi, adanın "kırmızı bölge" ilan edilmesini önlemek için salgın verilerini değiştirdi.

İtalya'nın Sicilya adasında, bölgenin karantinayı alınmasını önlemek için Covid-19 verilerinin tahrif edildiği iddiasıyla soruşturma açıldı. 3 kişi gözaltına alındı. Sicilya bölgesi sağlık işleri sorumlusunun faaliyetleri de soruşturuluyor.

Zamana yayma tavsiyesi

Soruşturma, Trapani kentindeki bir laboratuvarda yapılan Covid-19 testleriyle ilgili şüpheler üzerine başlatıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre yapılan telefon dinlemelerinde, Sicilya bölgesi sağlık sorumlusu Ruggero Razza'nın, "ölü sayılarını zamana yayma" tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.

İtalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgeler risk seviyesine göre 4 renkle kategorize ediliyor. Ancak son haftalarda çeşitli varyantların da etkisiyle virüsün daha hızlı yayılması ve salgın eğrisinin yüksek seyretmesi nedeniyle ülke şu anda yalnızca en yüksek iki risk seviyesine işaret eden "kırmızı" ve "turuncu" bölgelerden oluşuyor. Sicilya adası da kırmızıya kıyasla nispeten daha hafif tedbirlerin uygulandığı turuncu bölgeler arasında.

İtalya'da bugüne kadar tespit edilen 3,5 milyondan fazla Covid-19 vakasının 172 bin kadarı Sicilya bölgesinden. 108 binin üzerindeki toplam can kaybının 4600'ü de bu bölgede kayıtlara geçti.

60 milyon nüfuslu İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan Sicilya'da yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor.

