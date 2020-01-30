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İtalya’da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisi, bir yolcunun koronavirüsü semptomu göstermesi üzerine karantinaya alındı.

İtalya, (DHA)- İtalya’da 6 bin kişilik cruise gemisi, bir yolcunun koronavirüsü semptomu göstermesi üzerine karantinaya alındı.

İtalyan haber ajansı ANSA’da yer alan habere göre, 'Costa Smeralda' isimli 6 bin kişilik cruise gemisi, bir kadın yolcunun ateşi çıkması üzerine Civitavecchia kentindeki limana yanaştı. Hong Kong’dan gelen Çinli kadının semptom göstermesi üzerine önlem olarak eşiyle birlikte izole edildiği ve geminin de karantina altına alındığı belirtildi. Çiftin koronavirüsü test işlemlerinin bitmesinin beklendiği duyuruldu.

Costa Smeralda gemisindeki yolculardan 30'unun Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

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