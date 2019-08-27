İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur istişareleri başlattı

5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti (PD) arasında dün akşam yapılan biri 30 dakikalık biri de 4 saatlik görüşmelerde ilerleme kaydedilemeyince ve M5S, PD'den mevcut Başbakan Giuseppe Conte'nin devam etmesini onaylamasını isteyince görüşmeler yarıda kalmıştı.

2'nci tur istişarelerin bugünkü ayağına katılan sol görüşlü küçük partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, bir değişim hükümetini destekleyebileceklerini belirtti.

Mattarella, Casellati ve Fico'nun ardından parlamentoda sandalye sayısı az olan siyasi grupları toplu halde kabul ederek, krizle ilgili istişarelerde bulundu.

Mattarella, parlamentonun üst kanadı Senato'nun Başkanı Maria Elisabetta Casellati'yi ve parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Roberto Fico'yu ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de kabul etti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için istişarelerinin 2'nci turunu bugün başlattı.

PD tarafı, Conte dahil kimseyi veto etmediklerini ancak M5S lideri Luigi Di Maio'nun hem Başbakan Yardımcılığını hem de İçişleri Bakanlığını isteyerek hırslı davrandığını savunurken, M5S cephesi ise bunu yalanladı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre PD, Conte'nin Başbakanlık görevini sürdürmesine yeşil ışık yakarken, M5S'nin de bunu olumlu bulduğu belirtildi. M5S ve PD parlamento grup başkanları ve heyetleri akşamüstü tekrar bir araya gelerek, hükümet programı üzerinde çalışmaya başladı.

Bu arada yine basında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, Giuseppe Conte'nin Başbakan olarak devam etmesini umduğunu söylediği belirtildi.

- Hükümet krizi

Lig Partisinin 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklaması ve Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle gelinen krizde Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen hafta ilk tur siyasi istişarelerini yapmıştı.

Mattarella, ilk tur istişarelerin sonunda, bazı partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek hükümet kurma ihtimaline yönelik ek süre istediğini belirterek, ikinci tur istişarelerini 27 Ağustos'ta başlatacağını açıklamıştı.

Sergio Mattarella'nın yarın gün boyu sürecek istişarelerinin ardından akşam saatlerinde yapacağı açıklama, hükümet krizinin ne yöne gideceği konusunda büyük önem taşıyor.

