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İtalya'da deprem sonrası 16'ncı yüzyıldan kalma tablo koruma altına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

İtalya?da bugün 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Floransa bölgesindeki San Silvestro Kilisesi?nde bulunan ve 16?ncı yüzyıldan kalma tablo, itfaiye ekipleri tarafından duvardan indirilerek koruma altına alındı.

İtalya, (DHA)- İtalya?da bugün 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Floransa bölgesindeki San Silvestro Kilisesi?nde bulunan ve 16?ncı yüzyıldan kalma tablo, itfaiye ekipleri tarafından duvardan indirilerek koruma altına alındı.
İtalya?da yerel saatle 04.37?de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, halk arasında panik oluştu. İtfaiye ekipleri, Floransa?da bulunan San Silvestro Kilisesi?nde bulunan ve Hz. İsa?nın resmedildiği 16?ncı yüzyıla ait tabloyu indirerek koruma altına aldı. Öte yandan, Floransa ve çevresinde çok sayıda yerleşim yeri için risk analizi isteği yapıldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, sosyal medyadan, 27 yerleşim yerinin risk analizinin yapıldığını, 170 isteğin daha olduğunu belirtti.

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