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İtalya'da depresif hayvanlara esrar ile terapi

30.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

İtalya'da evcil hayvanların stres, anksiyete, depresyon gibi sorunlarına marihuanalı terapi hizmeti veren bir girişim kuruldu.

İtalya'da depresif hayvanlara esrar ile terapi

İtalya'da evcil hayvanların stres, anksiyete, depresyon gibi sorunlarına marihuanalı terapi hizmeti veren bir girişim kuruldu.

İtalya'da 2016 yılı sonunda kabul edilen bir yasayla, uyuşturucu etkisi yapan THC maddesi çok düşük olan "cannabis sativa L" türü marihuananın yetiştirilmesi ve belli ürünlerde kullanımı yasal hale gelmişti.

Bu yasa değişikliğinden faydalanan Napolili bir grup girişimci, hayvanlara yönelik de hizmet veren "marihuanalı terapi ürünleri" satışına başladı.

Weedentity isimli şirket, depresyondaki ya da agresif evcil hayvanlarını rahatlatmak isteyenlere cannabis sativa L türü marihuana yağı içeren takviyeler öneriyor.

Şirketin internet sitesinde, "Aynı bizim gibi, yoldaşımız köpek ve kediler de zihinsel ya da fiziksel rahatsızlıklar yaşayabilir" deniyor; stres, anksiyete, fobiler, iştahsızlık gibi sorunlarda bu terapi yönteminin etkili olabileceği iddia ediliyor.

İlk ABD'de uygulandı

Satışa sunulan yağların, rahatlatıcı, anti-oksidan, ağrı azaltıcı etkileri olduğu öne sürülüyor.

Özellikle yaşlanmış ve ilgisizleşmiş, depresif hayvanların bu terapi yönetimiyle yeniden enerji ve coşku kazanabileceği iddia ediliyor.

İlk kez ABD'de uygulandığı belirtilen hayvanlara marihuana terapisi, yasal ve etik tartışmalara neden olsa da İtalyan girişimciler yaptıkları işin "hayvanlara uyuşturucu vermek olmadığını" söylüyor.

Şirketin kurucularından Chiara Basile, Napoli Today haber sitesinde yaptığı açıklamada, "Hayvanlara verdiğimiz yağların özelliği, psikoaktif madde içermemesi. Ürünlerimiz yalnızca hayvanları rahatlatıyor, yan etkilere yol açmıyor. Yani hayvanları uyuşturmuyoruz" dedi.

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