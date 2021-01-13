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İtalya’da dev mafya davası başladı

13.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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İtalya’da son yılların en kapsamlı mafya davası başladı.

52 ülkede faaliyet gösteren Ndrangheta mafyasına mensup olmakla suçlanan 350’den fazla kişi hakim karşısına çıkacak.İtalya’da son yılların en kapsamlı mafya davası Calabria bölgesinde bulunan Lamezia Terme kentinde bugün başladı. Dava kapsamında, 52 ülkede faaliyet yürüten mafya örgütü Ndrangheta’ya mensup olmakla suçlanan 350’den fazla kişi yargılanıyor. Yargılananlar arasında devlet memurları, politikacılar, avukatlar ve iş insanları da bulunuyor.

Davaya 400 kadar avukat müdahil olurken 900’den fazla tanığın da ifadesine başvurulacak. Duruşmaların yoğunluğu nedeniyle Lamezia Terme kentinde büyük bir merkez mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mafya üyesi oldukları gerekçesiyle yargılananların büyük kısmının Mancuso adlı klana mensup oldukları belirtildi.

Savcılık, aralarında klan lideri Luigi Mancuso'nun da olduğu zanlılara cinayet, cinayete teşebbüs, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltiyor. Davanın savcısı ise, İtalya’da mafya yapılanmalarına karşı verdiği mücadele ile bilinen Nicola Gratteri.

İtalyan makamları Ndrangheta’nın dünya çapında yaklaşık 20 bin üyesinin bulunduğunu tahmin ediyor.

Bir yıldan uzun sürecek

Bir yıldan uzun sürmesi beklenen dava 2019 Aralık ayında İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan gibi ülkelerde düzenlenen eş zamanlı büyük operasyonlar ile başlayan soruşturma sonrası açıldı.

Alman Deutschlandfunk radyosuna konuşan mafya uzmanı gazeteci Sandro Mattioli, Ndrangheta adlı mafya örgütünün Avrupa kıtasında da faaliyet gösteren dünyanın en büyük mafya yapılanmalarından biri olduğunu söyledi. Mattioli, davanın İtalya'da mafya ve diğer suç örgütleriyle mücadlede büyük bir sembolik öneme sahip olduğunu da belirtti.

Almanya’da 2007’deki saldırılarla gündeme geldi

Ndrangheta mafyası, Almanya’nın Duisburg kentide 2007 yılında bir restorana düzenlenen ve altı kişinin 54 kurşunla katledildiği olayla gündeme gelmişti. Alman güvenlik birimleri, olayın Calabria’nın San Luca kentinde aralarında kan davası olan iki klanın hesaplaşması olduğunu tespit etmişti.

AFP,DW/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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