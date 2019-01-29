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İtalya'da düzensiz göçmen krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:42 | Son Güncelleme

Alman sivil toplum örgütünün Hollanda bandıralı gemiyle Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmen 11 gündür İtalya açıklarında karaya çıkmayı bekliyor - İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Eğer sonrasında Almanya veya Hollanda'ya giderlerse karaya çıkabilirler"

MADRİD (AA) - Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'un Hollanda bandıralı bir gemiyle 19 Ocak'ta Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmen 11 gündür İtalya açıklarında karaya çıkmayı bekliyor.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu bir kez daha İtalya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında krize neden oldu.

Düzensiz göçmenlere karşı sert politika izleyen aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sicilya Adası'nın Siracusa kenti açıklarında bekleyen gemideki düzensiz göçmenlerin karaya çıkmalarına sadece şartlı izin vereceğini söyledi.

Salvini, "Eğer sonrasında Almanya veya Hollanda'ya giderlerse karaya çıkabilirler çünkü göçmenleri kurtaran sivil toplum örgütü Alman ve gemi ise Hollanda bandıralı. İtalya'da şimdiye kadar zaten çok fazla düzensiz göçmeni kabul ettik." dedi.

İtalyan basınında yer alan, Hollanda hükümetinden dün yapılan açıklamalarda, söz konusu düzensiz göçmenleri Hollanda'nın kabul etmesinin hiçbir hukuki zorunluluğu bulunmadığı ve bu kişilerin alınmayacağı belirtildi.

Öte yandan, İtalya'da muhalefetteki Sosyal Demokrat (PD) partiden bazı milletvekilleri Sicilya Adası açıklarında bekleyen gemiye çıkarak düzensiz göçmenlere "yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

Ayrıca Roma'daki meclis binası önünde dün akşam yapılan gösteride de "Balık değiliz" yazılı pankartlar açılarak İtalyan hükümetinden 47 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına izin vermesi istendi.

Sivil toplum örgütleri de Sea Watch'a ait gemideki düzensiz göçmenlerden bazılarının sağlık durumlarının kötü olduğunu, psikolojisi iyi olmayan, yemek yemeyenlerin bulunduğunu duyurdu.

Bu arada PD Genel Başkanı Matteo Orfini ve milletvekili Fausto Raciti tarafından İtalya hükümeti hakkında Siracusa Savcılığına yapılan şikayette Sea Watch'a ait geminin İtalya açıklarında 47 düzensiz göçmenle bekletilmesinin geçen yılın ağustos ayında yaşanan "Diciotti olayında" olduğu gibi yasaları ihlal ettiği savunuldu.

- Salvini hakkında yargılanma talebi

"Diciotti olayı" olarak adlandırılan ve geçen yıl ağustos ayında yaşanan hadisede, Akdeniz'de kurtarılan 190 kadar düzensiz göçmen "Diciotti" adlı İtalyan Sahil Güvenlik gemisine alınmıştı. Göçmenlerden sağlık sorunu olan 13'ü hastaneye kaldırılırken, kalan 177'si İçişleri Bakanı Salvini'nin talimatıyla "Diciotti" gemisi içinde 5 gün Katanya limanında bekletilmişti.

Agrigento Savcısı Luigi Patronaggi'nin yürüttüğü soruşturma sonrasında Katanya'daki Bakanlar Mahkemesi, "Diciotti olayı"nda yasa dışı karar aldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanı Salvini hakkında yargılama başlatmak için Senato'dan yetki istedi.

İtalya'da hükümet ortağı, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) ise diğer hükümet ortağı Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı olan Salvini'nin yargılanmasının önünü açacak Senato'nun yetki verme konusunu değerlendireceğini açıkladı.

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Akdeniz'de düzensiz göçmen sorunu İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini Sea Watch

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