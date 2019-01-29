İtalya'da düzensiz göçmen krizi

MADRİD (AA) - Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'un Hollanda bandıralı bir gemiyle 19 Ocak'ta Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmen 11 gündür İtalya açıklarında karaya çıkmayı bekliyor.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu bir kez daha İtalya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında krize neden oldu.

Düzensiz göçmenlere karşı sert politika izleyen aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sicilya Adası'nın Siracusa kenti açıklarında bekleyen gemideki düzensiz göçmenlerin karaya çıkmalarına sadece şartlı izin vereceğini söyledi.

Salvini, "Eğer sonrasında Almanya veya Hollanda'ya giderlerse karaya çıkabilirler çünkü göçmenleri kurtaran sivil toplum örgütü Alman ve gemi ise Hollanda bandıralı. İtalya'da şimdiye kadar zaten çok fazla düzensiz göçmeni kabul ettik." dedi.

İtalyan basınında yer alan, Hollanda hükümetinden dün yapılan açıklamalarda, söz konusu düzensiz göçmenleri Hollanda'nın kabul etmesinin hiçbir hukuki zorunluluğu bulunmadığı ve bu kişilerin alınmayacağı belirtildi.