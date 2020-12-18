İtalya'da 'en büyük tehditler' anketinde Türkiye üçüncü sırada

İtalya'da yapılan bir yılsonu anketine göre İtalyanların "dünya için en büyük tehdit" olarak gördüğü ilk üç ülke arasına ilk defa Türkiye de girdi.

Uluslararası ilişkiler alanında İtalya'nın en köklü düşünce kuruluşlarından olan ISPI (Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankette İtalyanların dış politikaya bakışı incelendi.

Ankete göre Türkiye son 5 yılda tehdit algısında hızla yükseldi ve ilk kez İtalyanların en büyük tehdit olarak gördüğü 3 ülke arasına girdi.

"Hangi ülke dünya için en büyük tehdit?" sorusuna İtalyanların yüzde 27'si Çin, yüzde 15'i İran, yüzde 14'ü Türkiye yanıtını verdi.

### İki yılda neredeyse beş katına çıktı

Geçen yıl aynı ankette Türkiye'yi tehdit olarak gören İtalyanların oranı yüzde 8, 2018 yılında ise yüzde 3 olarak belirlenmişti.

Türkiye bu sene yüzde 14'lük oranla Kuzey Kore (yüzde 12), ABD (yüzde 10) ve Rusya'yı (yüzde 8) geride bıraktı.

ISPI Direktörü Paolo Magri, anket sonuçlarını Rai televizyonunda değerlendirirken Türkiye'ye yönelik tehdit algısındaki artışla ilgili olarak şunları söyledi: