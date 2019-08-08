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İtalya'da erken seçim çağrısı

08.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

İtalya'da koalisyon hükümetinde çatlak var.

Anketler, erken seçim isteyen koalisyon ortağı Matteo Salvini'nin aşırı sağcı partisi Lig'e desteğin arttığını gösteriyor.İtalya'da iktidar ortağı göçmen karşıtı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, koalisyonun çöktüğünü ve krizin aşılması için erken seçime gidilmesi gerektiğini açıkladı. Salvini, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'ye iki parti arasında yaklaşık bir yıldır süren ittifakın çöktüğünü iletti. Erken seçim çağrısı yapan Salvini, "Sözü acilen seçmene bırakmamız gerekiyor" dedi.

Aşırı sağcı Salvini, yaz tatilinde olan parlamentonun gerekli adımları atmak için gelecek hafta toplanabileceğini söyledi.

Lig partisi yükselişte

İtalya İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Salvini'nin açıklaması, Lig partisinin koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi ile aylardır süren fikir ayrılığının ardından geldi. İktidar ortaklarının anlaşmazlığı, Fransa ile İtalya arasındaki bir hızlı tren projesine ilişkin mecliste yapılan oylamada birbirlerine karşı oy kullanmaları ile keskinleşmişti.

5 Yıldız Hareketi'nin parlamentoda Lig'den daha fazla sandalyesi bulunuyor. Ancak yapılan anketler Lig'e olan desteğin arttığını gösteriyor. Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'nın erken seçime gidebilmesi için Devlet Başkanı Sergio Mattarella'nın meclisi feshetmesi gerekiyor. Ancak, 2020 bütçesi için ön hazırlıklar nedeniyle Mattarella'nın erken seçim konusunda isteksiz olabileceği aktarılıyor.

dpa,rtr / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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