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  4. İtalya’da evde esrar yetiştirmek suç olmaktan çıktı

İtalya’da evde esrar yetiştirmek suç olmaktan çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 23:32 | Son Güncelleme

İtalya’da en yüksek mahkeme, evde kişisel kullanım için esrar yetiştirmenin yasadışı olmadığına hükmetti.

İtalya’da Yargıtay, kişisel kullanım için evde esrar yetiştirmenin yasadışı olmadığına hükmetti. Ülkedeki mahkemelerin mevcut yasayı birbiriyle çelişen şekilde yorumlaması üzerine aldığı kararda Yargıtay, esrarın kişisel kullanım için küçük miktarlarda yetiştirilmesinin narkotik uyuşturucu imalatı suçuna dahil olmadığı sonucuna vardı.

İtalya'da hükümeti oluşturan partilerden popülist Beş Yıldız Hareketi esrar kullanımına karşı daha liberal bir tutum izliyor. Merkez sol çizgideki Demokratik Parti ve merkezci Italia Viva ise konuya daha temkinli yaklaşıyor. Beş Yıldız Hareketi'nden Senatör Matteo Mantero Yargıtay'ın kararıyla ilgili olarak "Mahkeme yolu açtı, şimdi iş bize düştü" diye konuştu.

Ağustos ayına kadar içişleri bakanlığı koltuğunda oturan sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise "Uyuşturucu zarar verir, onları yetiştirmeyi ya da dükkanlardan satın almayı unutun" diyerek mahkeme kararına tepki gösterdi. Lig Partisi ile ittifak halindeki Forza Italia'dan Senatör Maurizio Gasparri de merkez sağ hükümetin oluşması halinde çıkartacağı ilk yasanın "mahkemenin saçma hükmünü iptal edeceğini" söyledi.

İtalyan Corriere della Serra gazetesine göre İtalya'da 15 ile 34 yaş aralığı arasında yaklaşık 6 milyon 200 bin esrar kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılar arasında erkeklerin kadınlara göre daha fazla olduğu kaydediliyor. Almanya gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde ise evde esrar yetiştirmek yasal değil.

Reuters, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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