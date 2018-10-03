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İtalya'da Fildişili göçmene ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

İtalya'da Fildişili göçmene ırkçı saldırı

İtalya'da Fildişi Sahili kökenli bir göçmen ırkçı saldırıya uğradı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Cenova kentinde Fildişi Sahili’nden bir göçmen ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Polis kaynakları, dün gece meydana gelen olayda, Fildişili göçmenin dört kişi tarafından gasbedildiğini ve saldırıya uğradığını bildirdi.

Kaynaklar, saldırganların göçmenin elindeki az miktardaki parayı aldıktan sonra göçmeni darbettiğini belirtti.

Bu arada 31 yaşındaki göçmenin darbedildiği sırada ten rengini aşağılayan ırkçı hakaretlere de maruz kaldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bilgisi de aktarıldı.

İtalya'da son dönemlerde ırkçı saldırılarda artış görülmesi dikkati çekiyor. Özellikle 4 Mart'ta yapılan seçimi aşırı sağcı ve popülistlerin kazanmasının ardından İslamofobik ve ırkçı saldırılar, hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Ülkede yaşanan ırkçı saldırıların aslında çok daha fazla olduğu ancak çok sayıda olayın, şikayette bulunulmadığı için kayıt altına alınmadığı veya medyaya yansımadığı tahmin ediliyor.

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