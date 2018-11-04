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İtalya’da Fırtına Can Almaya Devam Ediyor

04.11.2018 20:08 | Son Güncelleme

İtalya’yı vuran fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak kötü hava koşulları Sicilya Adası’nda 12 kişinin ölümüne neden oldu. İtalya’da fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi

İtalya’da Fırtına Can Almaya Devam Ediyor

İtalya’yı vuran fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak kötü hava koşulları Sicilya Adası’nda 12 kişinin ölümüne neden oldu. İtalya’da fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sicilya Adası’nın başkenti Palermo bölgesinde yoğun yağış ve toprak kaymaları 10 kişinin ölümüne yol açtı. Bazı kişilerinse hala kayıp olduğu belirtildi.

Agrigento kasabası yakınında arabayla seyahat eden iki kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya Sivil Koruma Dairesi kötü hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Sicilya Adası hariç hesaplandığında 17’yi bulduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Pazar günü yazdığı Twitter mesajında Sicilya’yı ziyaret etmek için yola çıkmak üzere olduğunu aynı zamanda ülkenin kuzeyindeki fırtına durumunu da yakından takip ettiğini kaydetti.

Yoğun yağış ve şiddetli rüzgar günlerdir İtalya’yı etkisi altına almış durumda. Milyonlarca ağacın devrildiği fırtınada birçok köy ve yol erişime kapandı.

En büyük hasarın tespit edildiği yerler arasında kuzeydeki Trentino ve Veneto bölgeleri yer alıyor.

Veneto Valisi Luca Zaia, fırtınanın maliyetinin en az bir milyar euro olduğunu söyledi.

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