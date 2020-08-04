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İtalya'da fotoğraf çektirirken heykeli kıran turist 'Sorumsuzca davrandım, özür diliyorum' dedi

04.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

İtalya'da bir müzede heykeltıraş Antonio Canova'nın Paolina Borghese heykeliyle birlikte fotoğraf çektirirken heykelin ayağını kıran turist bulundu. Olay anının görüntülerinde Avusturyalı turistin heykelin üzerine uzanarak fotoğraf çektirdiği, kalkarken heykelin ayağının kırıldığını fark ettiği anlaşılıyor. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'da fotoğraf çektirirken heykeli kıran turist 'Sorumsuzca davrandım, özür diliyorum' dedi

İtalya'da bir müzede heykeltıraş Antonio Canova'nın Paolina Borghese heykeliyle birlikte fotoğraf çektirirken heykelin ayağını kıran turist bulundu. Olay anının görüntülerinde Avusturyalı turistin heykelin üzerine uzanarak fotoğraf çektirdiği, kalkarken heykelin ayağının kırıldığını fark ettiği anlaşılıyor.

Olayla ilgili ilk haberlerde ise bir turistin selfie çekmek için üzerine oturması nedeniyle heykelin ayak parmaklarının kırıldığı bildirilmişti.

31 Temmuz'da Possagno kasabasındaki Antonio Canova Gypsotheca Müzesi'nde meydana gelen olayda, Canova'nın en önemli eserlerinden Paolina Borghese heykelinin alçı modeli zarar görmüştü.

Müze yetkilileri alçı heykelin kırıldığını fark edince güvenlik güçlerine haber verildi ve müzenin kamera kayıtları incelemeye alındı. Kamera görüntüleri ve rezervasyon kayıtları sayesinde, heykeli kıran turistin kimliği belirlendi.

Carabinieri görevlileri, Avusturyalı bir turist kafilesi için müzeye rezervasyon yaptıran kişiye ulaştı. Avusturya'ya döndüğü belirlenen turiste, ev telefonundan ulaşıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Avusturyalı turist Carabinieri yetkililerinin soruları karşısında ağlayarak heykeli kıranın eşi olduğunu söyledi.

Kırılan heykel

'Sorumsuz**ca davrandım'**

İsmi yalnızca D.H. olarak açıklanan kişi daha sonra Carabinieri merkezine bir e-posta yazarak suçunu itiraf etti ve bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi.

D.H. epostada, "50. doğum günüm için 10 kişilik bir grupla 4 günlüğüne seyahate çıkmıştık. Possagno'daki müzeyi ziyaretimiz sırasında heykelin üzerine oturdum ama sebep olduğum hasarı fark etmedim. Özür diliyorum" dedi. D.H. heykelin kırıldığı haberini Avusturya basınında görünce teslim olmayı düşündüğünü de söyledi ve "Sorumsuzca davrandığımı kabul ediyorum" diye yazdı.

Carabinieri'ye (İtalyan jandarması) ait video görüntülerinde ise turistin heykelin bacaklarına uzanır şekilde oturduğu, başka bir turiste fotoğrafını çektirdiği, kalkarken de heykelin ayak kısmında bir parçayı tutup bıraktığı görülebiliyor.

Paolina Borghese'nin (Bonaparte) tanrıça Venüs olarak görüldüğü heykelin mermer versiyonu, Roma'daki Galleria Borghese müzesinde yer alıyor.

Canova'nın doğum yeri olan Possagno'daki müzede ise heykelin alçı modeli bulunuyor.

İtalya'da selfie çekmek isteyen turist, Canova'nın heykelinin parmaklarını kırdı

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