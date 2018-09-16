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İtalya'da Gambiyalı göçmene saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

İtalya'da Gambiyalı göçmene saldırı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Enna'da, Gambiyalı bir göçmen ırkçı saldırıya uğradı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Gambiyalı göçmen 23 yaşındaki Jallow Salife, Papa Franciscus'un Enna'ya yaptığı ziyaretin ardından dün akşam yerel saatle 21.30 civarında arkadaşıyla çıktığı akşam yürüyüşü sırasında üç kişinin saldırısına uğradı.

Önce 25-26 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi, telefon görüşmesi için arkadaşının yanından uzaklaşan Salife'nin boğazını sıktı ve onu yere itti. Daha sonra iki kişi daha gelerek Salife'yi yumruk ve tekmelerle darbetti ve kaçtı.

Kanlar içinde kalan ve güçlükle bölgedeki polis merkezine ulaşan Salife, hastaneye kaldırıldı.

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göç göçmen İtalya saldırı Sicilya

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