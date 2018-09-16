İtalya'da Gambiyalı göçmene saldırı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Enna'da, Gambiyalı bir göçmen ırkçı saldırıya uğradı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Gambiyalı göçmen 23 yaşındaki Jallow Salife, Papa Franciscus'un Enna'ya yaptığı ziyaretin ardından dün akşam yerel saatle 21.30 civarında arkadaşıyla çıktığı akşam yürüyüşü sırasında üç kişinin saldırısına uğradı.
Önce 25-26 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi, telefon görüşmesi için arkadaşının yanından uzaklaşan Salife'nin boğazını sıktı ve onu yere itti. Daha sonra iki kişi daha gelerek Salife'yi yumruk ve tekmelerle darbetti ve kaçtı.
Kanlar içinde kalan ve güçlükle bölgedeki polis merkezine ulaşan Salife, hastaneye kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum