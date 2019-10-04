İtalya'da geri gönderme sürecini kısaltacak adım

İtalya'da iltica talebi kabul edilmeyenlerin ülkelerine geri gönderilme sürecini hızlandıracak yeni bir kararname kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın toplantısıyla ev sahibi Bakan Di Maio ve Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin imzaladığı iltica talebinde bulunan göçmenlerin iade sürecini kısaltıp, hızlandıracak yeni kararname basına tanıtıldı.

Di Maio, kararnameyle geri gönderme sistemini hızlandıracak bir mekanizma oluşturacaklarını belirterek, "İltica talebinde bulunup, kabul edilmeyenlerin bunu temyize götürmeleri nedeniyle bu kişileri 2 yıl boyunca gönderemiyorduk. Şimdi bu süre 4 aya iniyor. Eğer sonuç olumsuzsa İtalya'da kalamazlar ve geri gönderilme mekanizması hemen başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda sloganlarla değil icraatlarla hareket ettiklerini vurgulayan Di Maio, "Göçmenler hakkında bağıran değil, gerçekleri belirten bir kararname sunuyoruz. Bu sadece bizim güvenli geri dönüş planımızın ilk adımı." dedi.

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